Fundplat «Mountain Talks»: In St. Moritz treffen sich vor Ort und per Video kluge Köpfe aus dem Finanzgeschäft

St. Moritz – Das 1. Fundplat «Mountain Talks» Annual Meeting findet in St. Moritz vom 1.-2. September 2021 statt. Produziert wird aus dem Engadin und über das Jahr aus Zürich heraus.

An den hybriden «Mountain Talks» mit dem Hub in St. Moritz treffen sich vor Ort und per Video kluge Köpfe von bekannten Adressen aus dem Finanzgeschäft mit Fokus Fonds. Das Format ist massgeschneidert von Profis für Profis.

Die TeilnehmerInnen kommen aus der Schweiz, Europa, dem Mittleren Osten und Asien.

Themenschwerpunkte:

China

Digital Finance

ESG

Family Offices

Frauen & Finanzen

Gold

Healthcare

Impact

Leadership

Multi-Strategy

Real Estate

Am ersten Abend lädt Fundplat auf einen wunderbaren Berggipfel ein. Die Aussicht ist atemberaubend. Unter dem Sternenhimmel des Oberengadins geniessen die TeilnehmerInnen bei Folkloremusik lokale Köstlichkeiten und freuen sich auf die gemeinsamen Stunden in den kommenden Tagen, die auch viel Arbeit bringen. (Fundplat/mc/hfu)

Weitere Informationen…