Swiss Cyber Security Days 2025

Bern – Die Swiss Cyber Security Days (SCSD) finden am 18. und 19. Februar 2025 auf dem BERNEXPO-Areal in Bern statt. Nebst illustren strategischen Partnerschaften sticht erneut das einzigartige Programm hervor. Letzteres ist versehen mit zahlreichen Highlights wie dem Beitrag von Prof. Dr. Paolo Benanti, Berater von Papst Franziskus und Mitglied des Regulierten Dritten Ordens des Heiligen Franziskus. Hochrangigste nationale und internationale Persönlichkeiten aus den Bereichen Wissenschaft, Verteidigung, Verwaltung, Wirtschaft und dem zivilen Leben zeigen auf, wie dominant Technologie Gegenwart und Zukunft definiert, und warum die Bedeutung eines sicheren Cyberraums nie grösser war.

Auf den beiden Hauptbühnen zeigen hochrangige nationale und internationale Referentinnen und Referenten während zwei Tagen auf, wie dominant Technologie Gegenwart und Zukunft bestimmt, und warum ein sicherer und souveräner Cyberraum für die Schweiz von grösster Bedeutung ist. Die Rednerinnen und Redner kommen aus den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Verteidigung, Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Medien sowie dem zivilen Leben. Zu den zahlreichen Programmhighlights gehören unter anderem die Referate von Persönlichkeiten wie dem Chef der Schweizer Armee Thomas Süssli, Prof. Dr. Paolo Benanti, Berater von Papst Franziskus und Mitglied des Regulierten Dritten Ordens des Heiligen Franziskus oder Dr. Severin Schwan, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Roche Holding AG.

Namhafte Ausstellende und starke Sponsoren

Neben Partnerschaften mit zahlreichen Verbänden wie der asut und dem Swiss Venture Club zählen die SCSD 2025 auf viele nationale und internationale Ausstellende und Sponsoren zählen. Die DreamLab Technologies und Hornetsecurity werden als Diamond Partner vertreten sein. Des Weiteren sind Palo Alto Networks, CISCO, Hewlett Packard Enterprise, ELCA, Standortförderung Kanton Bern und viele mehr mit an Bord. Insgesamt werden an der zweitägigen Veranstaltung rund 90 Partner und Ausstellende ihre innovativen Best Practice-Lösungen- und Produkte vorstellen. (pd/mc/pg)

SCSD 2025