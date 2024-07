GAM gründet Bereich für alternative Anlagen und engagiert Randel Freeman

Zürich – Der Vermögensverwalter GAM bekommt nun doch noch Verstärkung durch Randel Freeman. Dieser sollte ursprünglich im vergangenen Jahr CEO werden.

GAM berufe Freeman als Co-Leiter für die neue Spezialeinheit «GAM Alternatives», heisst es in einer Mitteilung des Asset Managers. Freeman startet bereits am heutigen Montag.

Neuer Bereich für alternative Anlagen

Er werde in Zusammenarbeit mit Albert Saporta als Co-Head und Co-CIO des neuen Bereichs die Kompetenzen im Bereich alternative Anlagen ausbauen. Die neue Plattform sei eine Ergänzung zu den bestehenden Bereichen Aktien, Fixed Income und Multi-Asset-Strategien.

Freeman verfügt den Angaben zufolge über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der globalen Hedgefonds-Branche und hat im Laufe seiner Karriere eine Reihe von alternativen Investmentfonds verwaltet. Er sei unter anderem bei Paribas in London und bei Goldman Sachs in New York tätig gewesen. Freeman hat laut Mitteilung die amerikanische, britische und schweizerische Staatsbürgerschaft.

CEO-Amt aus familiären Gründen nicht angetreten.

Die Anker-Aktionärsgruppe Bruellan/Newgame hatte Freeman vor gut einem Jahr bereits als neuen CEO nominiert. Er konnte das Amt letztendlich jedoch aus familiären Gründen dann doch nicht antreten.

Saporta wiederum ist bei GAM «Global Head of Investments & Products» und wurde im Oktober 2023 Mitglied der Konzernleitung. Der Hedgefonds-Veteran mit 40 Jahren Erfahrung an globalen Finanzmärkten leitete die Investorengruppe Bruellan/Newgame, die sich unter anderem gegen eine Übernahme durch die britische Liontrust gewehrt hat. (awp/mc/pg)