Yvonne Häring wird per 1. Januar 2027 neue CEO der Pax

Basel – Der Verwaltungsrat der Pax hat Yvonne Häring mit Wirkung zum 1. Januar 2027 zur neuen CEO ernannt. Als bisherige stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsleitung folgt sie auf Peter Kappeler, der die genossenschaftlich verankerte Pax Gruppe seit 2011 leitet und zur Delegiertenversammlung 2027 als Präsident das Verwaltungsrates kandidiert.

Yvonne Häring wird ab dem 1. Januar 2027 Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO) der Pax. Mit ihrer Ernennung sichert der Verwaltungsrat sowohl Kontinuität als auch Weiterentwicklung auf dem erfolgreichen Weg der 150-jährigen Vorsorgeversicherung. Die 48-jährige Yvonne Häring ist seit 2020 Leiterin des Departements Produkte & Aktuariat (CPO) der Pax und Mitglied der Geschäftsleitung sowie deren stellvertretende Vorsitzende.

Am 28. April 2026 wählte sie der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft zudem per 1. Januar 2027 in den Verwaltungsrat der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung (BGV). Von 2007 bis 2019 war die promovierte Mathematikerin der Universität Basel in verschiedenen Führungspositionen bei den damaligen Basler Versicherungen tätig. Sie ist Mutter einer Tochter und wohnt in der Region Basel.

Nachdem die Pax im Dezember 2025 den Rücktritt von CEO Peter Kappeler zum Ende des Jubiläumsjahres 2026 bekannt gegeben hatte, leitete der Verwaltungsrat den Nachfolgeprozess mit internen und externen Kandidaturen ein. Dabei habe sich die heutige stellvertretende CEO als ideale Besetzung hervorgetan, so die Pax. Der Pax-VR zeigt sich überzeugt, mit Yvonne Häring als neuer CEO sowie der Kandidatur von Peter Kappeler als Verwaltungsratspräsident an der Delegiertenversammlung 2027 eine ideale Grundlage dafür zu schaffen, dass die Pax auch in Zukunft eine Vorreiterrolle in der Schweizer Vorsorgelandschaft einnehmen wird. (pd/mc/pg)