Genfer Kantonalbank hält Gewinn stabil und erhöht Dividende

Genf – Die Genfer Kantonalbank (BCGE) hat 2025 einen Gewinn auf Vorjahreshöhe erzielt und erhöht nun die Dividende. Im operativen Geschäft kam das Institut aber nicht an die Vorjahreswerte heran.

So sank das operative Betriebsergebnis laut einer Mitteilung vom Dienstag im vergangenen Jahr um 9,6 Prozent auf 233,4 Millionen Franken. Dank einer Auflösung von Reserven resultierte unter dem Strich aber ein um 0,8 Prozent höherer Reingewinn von 220,9 Millionen. Die Dividende soll gemäss Antrag an die Generalversammlung auf 70 von 65 Rappen je Aktie erhöht werden.

Ungünstiges Zinsumfeld belastet

Das tiefere Betriebsergebnis war die Folge eines gesunkenen Geschäftsertrags. Dieser verringerte sich um 5,4 Prozent auf 553,8 Millionen. Der Hauptgrund dafür waren die gesunkenen Zinsen, die den Nettoerfolg im Zinsgeschäft um knapp 19 Prozent einbrechen liess.

Deutlich besser lief es der Bank in den anderen Geschäftsfeldern. Die Kommissionserträge nahmen um 4,9 Prozent zu, die Erträge aus dem Handelsgeschäft um 5,3 Prozent. Die breite Abstützung habe geholfen, schreibt die Bank dazu. Auch die regionale Diversifikation sei hilfreich gewesen. Der Anteil von gut 28 Prozent des Umsatzes in Euro und US-Dollar belege die internationale Ausrichtung der Gruppe.

Verwaltete Vermögen steigen

Die Kosten hat die Bank im Griff, wie der um 1,5 Prozent tiefere Betriebsaufwand zeigt. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis (Cost Income Ratio) sei damit zwar auf 53,7 von 51,6 Prozent angestiegen, bewege sich aber nach wie vor im Rahmen der langfristigen Zielvorgaben.

Die verwalteten Vermögen wuchsen derweil im vergangenen Jahr um 9,3 Prozent auf 40,4 Milliarden Franken, wobei es rekordhohe Mittelzuflüsse gegeben habe. Die Hypothekar- und Kundenforderungen beliefen sich auf 21,4 Milliarden Franken (+3,9 Prozent), wobei das Wachstum bei den Hypotheken mit 5,2 Prozent angegeben wird.

Im Ausblick zeigt sich die Bank vorsichtig. Insgesamt erwartet das Management 2026 ein anspruchsvolles Umfeld. Es sei dennoch mit einem vergleichbaren Resultat zu rechnen. (awp/mc/ps)