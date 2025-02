GenTwo: Der Kunstmarkt wird langsam demokratisiert – AMCs könnten diesen Prozess beschleunigen

Kunst ist seit Jahrzehnten eine äusserst leistungsfähige und in hohem Masse unkorrelierte Anlageklasse. Aber der Kunstmarkt ist undurchsichtig und schwer zugänglich. Das ändert sich mit Investmentfondsplattformen für Privatkunden wie Masterworks und erstklassigen Tokenisierungsprojekten wie Artfi. Diese erfordern jedoch entweder einen enormen Aufwand oder eine mit der Blockchain vertraute Investorenbasis. Die AMC (actively managed certificate, aktiv verwaltetes Zertifikat) bietet eine interessante Alternative, um Kunstinvestitionen zu demokratisieren.

Von Tom Lyons, GenTwo

Kürzlich führte ich ein Interview mit Pascal Schneidinger, dem Gründer und CEO von Partasio, einer Schweizer Investmentboutique mit einem interessanten Ansatz für Kunstinvestitionen. Partasio erstellt kleine Portfolios von 4-6 erstklassigen zeitgenössischen Gemälden, die es über ausserbörsliche Transaktionen erwirbt. Das Unternehmen verbrieft dann das Portfolio (unter Verwendung unserer Plattform bei GenTwo) und vertreibt die voll bankfähigen Schuldverschreibungen an unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices und andere Fachleute. Das Besondere ist die minimale Ticketgrösse von 30’000 CHF. Das ist für die meisten Investoren viel erschwinglicher als die 10-20 Millionen USD, die laut Pascal für viele zeitgenössische Blue-Chip-Werke verlangt werden.

Pascals Geheimrezept ist der Insider-Zugang zum Kunstmarkt, den er über seine beiden gut vernetzten Partner, die Kunsthistoriker sind, erhält. Aber seine Geheimwaffe ist das aktiv verwaltete Zertifikat (AMC). Für diejenigen, die damit nicht vertraut sind: AMCs sind Anlagevehikel, die Merkmale von strukturierten Produkten und aktiv verwalteten Fonds kombinieren. Man kann sie sich als standardisierte Hüllen vorstellen, die jeden Vermögenswert oder jede Anlagestrategie in ein bankfähiges Wertpapier verwandeln können. Wir werden in künftigen Beiträgen noch viel über AMCs sagen, daher werde ich hier nicht ins Detail gehen. Aber mein Gespräch mit Pascal hat mich dazu gebracht, über die verschiedenen Ansätze zur Demokratisierung des Kunstmarktes nachzudenken – und ganz allgemein über verschiedene Möglichkeiten, hochwertige Vermögenswerte zu fraktionieren. Der AMC ist vielleicht der am wenigsten bekannte dieser Ansätze, aber für viele Anwendungsfälle könnte er der effektivste sein. Hier ist, was ich meine.

Tokenisierung aller Dinge

Auf das Konzept der Fraktionierung bin ich zum ersten Mal gestossen, als ich 2016 in die Blockchain-Welt einstieg. Damals lautete das Mantra «Tokenize all the things» – ob Gold, Autos oder Kaffeebohnen. Die Idee der Tokenisierung von Kunst ist ziemlich einfach. Sie erstellen einen intelligenten Vertrag, der die Eigentumsrechte an einem Kunstwerk darstellt. Dieser Vertrag kann dann Token prägen, die jeweils einen Bruchteil dieser Rechte darstellen. Diese Token können direkt verkauft oder an dezentralen Börsen zu erschwinglichen Preisen gehandelt werden. Theoretisch würde dies das Eigentum an Kunst sowohl teilbar als auch liquide machen. Dieses Konzept unterscheidet sich zwar von NFTs (die ganze digitale Vermögenswerte darstellen), aber beide Ansätze nutzen intelligente Verträge, um handelbare Eigentumsrechte zu schaffen. Und beide wurden als Möglichkeit gesehen, Kunstinvestitionen zu demokratisieren – wenn auch durch unterschiedliche Mechanismen.

2016-17 habe ich unzählige Startups gesehen, die Kunst tokenisieren wollten. Acht Jahre später ist diese Praxis ziemlich alltäglich geworden. Um einige Beispiele zu nennen: Unsere Freunde von Sygnum haben ein klassisches Picasso-Gemälde tokenisiert. Plattformen wie Artfi, die tokenisierte Kunst für normale Investoren zugänglich machen, bringen die Idee in den Mainstream. Ich finde das grossartig. Ein Krypto-Token hat viele Vorteile als Instrument für die Fraktionierung, und er könnte sich durchaus zur bevorzugten Hülle für Wertpapiere aller Art entwickeln. Der Haken ist, dass dies alles auf einer Blockchain geschieht. Und das bedeutet heute, dass man auf einen Anlegerkreis von Personen beschränkt ist, die sich im Umgang mit digitalen Vermögenswerten auskennen. Leider ist das immer noch eine ziemlich hohe Einstiegshürde.

Bauen Sie es gross und sie werden kommen

Sie brauchen natürlich keine Token, um zu fraktionieren. Es gibt viele herkömmliche Instrumente, die diese Aufgabe sehr gut erfüllen können. So zum Beispiel ein Fonds, der im Wesentlichen ein Vehikel ist, um das Vermögen vieler Anleger zu bündeln, die damit etwas Teures kaufen und an der Wertsteigerung teilhaben wollen. Dieser Ansatz wird auch in der Kunstwelt verfolgt. Das bekannteste Beispiel hierfür ist Masterworks, ein sehr erfolgreicher Privatmarktfonds, der sich auf erstklassige Kunst konzentriert und auf Kleinanleger ausgerichtet ist. (Man kann sich das als eine Art Crowdfunding vorstellen.) Das Erfolgsrezept von Masterworks ist seine Grösse. Mit über einer Million Anlegern und mehr als einer Milliarde investierter Dollar können sie sich die von Pascal erwähnten 10-20 Millionen Euro für erstklassige Gemälde leisten. (Sie sagen sogar, dass sie bei Bedarf bis zu 30 Millionen aufbringen können.) Das macht sie zu einem wichtigen Akteur bei Auktionen.

Der Haken ist, zumindest meiner Meinung nach, der Overhead. Fonds sind teuer in der Einrichtung und Verwaltung. Masterworks hat 125 Mitarbeiter (Partasio hat drei). Da es sich an Kleinanleger wendet, hat es alle mit einer SEC-Einreichung verbundenen Compliance-Kosten zu tragen. Und so weiter. Das ist kein Geschäftsmodell, das für jeden Vermögensverwalter geeignet ist.

Der Mittelweg

Das bringt uns zurück zu Pascals Ansatz mit den AMCs. Was AMCs interessant macht, ist, wie sie die besten Aspekte anderer Lösungen kombinieren und gleichzeitig deren Hauptnachteile vermeiden. Wie Token machen sie Kunst leicht teilbar und handelbar. Aber anstatt die Blockchain zu nutzen, funktionieren sie über das herkömmliche Bankensystem – eine Krypto-Brieftasche ist nicht erforderlich. Wie Fonds ermöglichen sie ein Pooling von Vermögenswerten mit einem Anlageziel. Sie haben jedoch in der Regel geringere regulatorische Anforderungen als herkömmliche Fonds. Sie ermöglichen auch Strategieanpassungen in Echtzeit an die Marktbedingungen und sind daher sehr flexibel.

AMC können ein überzeugendes Instrument für die Schaffung innovativer Anlageprodukte sein. Ich betrachte sie als eine Art DIY-Fondsstruktur, die wie Token oder Fonds nur eine Hülle darstellt. Während es die Herausforderung der Fraktionierung elegant löst, bietet es Ihnen nicht Pascals Kunstmarktexpertise oder sein Netzwerk von Händlern und Galerien. Die Aufgabe des AMC ist es, Dinge bankfähig und investierbar zu machen. Was Sie da reinstecken – das liegt an Ihnen. Vielleicht ist es Kunst. Vielleicht sind es Oldtimer. Vielleicht ist es ein Portfolio von Private-Equity-Anlagen. Solange Sie es besitzen können, können Sie es wahrscheinlich in einen AMC einbringen.

Für unabhängige Vermögensverwalter ist diese Flexibilität besonders attraktiv. Im Gegensatz zu Plattformen, die von den Kunden verlangen, dass sie ihr Vermögen woanders hin verlagern, können Sie bei AMCs Ihre Anlagen innerhalb Ihrer bestehenden Bankbeziehungen behalten. Sie können massgeschneiderte Portfolios erstellen, die auf spezifische Kundeninteressen zugeschnitten sind. Und Sie behalten die volle Transparenz und Kontrolle über diese Vermögenswerte.