GenTwo ist neues Partner-Mitglied der SSPA

Zürich – The Swiss Structured Products Association (SSPA) begrüsst GenTwo als neues Partner-Mitglied. Damit zählt die SSPA nun insgesamt 53 Mitglieder aus der gesamten Wertschöpfungskette von Emittenten über Handelsplattformen und die Buy-Side bis hin zu Partnern und Brokern zu ihrem Netzwerk.

Der Markt für Strukturierte Produkte entwickelt sich rasant. Durch die Zusammenführung klassischer Emittenten Strukturierter Produkte mit Fintech-Unternehmen aus aller Welt nutzt die SSPA das Innovations- und Wachstumspotenzial dieses Sektors. Die Mitgliedschaft von GenTwo in der SSPA ist ein weiterer Schritt in Richtung einer Zusammenarbeit zwischen traditionellem Finanzwesen und Fintech, um gemeinsam das Anlageuniversum zu erweitern und neue Opportunitäten zu nutzen.

GenTwo ist seit 2018 führend in der Innovation von Strukturierten Produkten und leistet Pionierarbeit bei der Demokratisierung der Finanzproduktentwicklung. Über seine Assetization-Plattform hat das Schweizer Fintech-Unternehmen über 300 Finanzintermediären in 26 Ländern ermöglicht, über traditionelle Grenzen hinauszuwachsen und mehr als 1’600 Produkte mit einem Volumen von über USD 6 Mrd. zu schaffen. Indem GenTwo komplexe Verbriefungen so einfach und zugänglich wie alltägliche digitale Erfahrungen macht, hat das Unternehmen dazu beigetragen, die Konzeption, Erstellung und den Vertrieb von Strukturierten Produkten neu zu gestalten und damit neue Möglichkeiten für Vermögensverwalter, Banken und Family Offices weltweit zu eröffnen.

Philippe A. Naegeli, CEO von GenTwo, zur neuen Mitgliedschaft seines Unternehmens in der SSPA: «Es ist unvermeidlich, dass alle Akteure im Ökosystem der Strukturierten Produkte an einen Tisch sitzen, um die Zukunft dieses Bereichs zu gestalten. Die Demokratisierung der Finanzmärkte findet bereits statt, und Innovationen kommen aus allen Richtungen. Mit dem Beitritt zur SSPA werden wir nicht nur Mitglied, sondern fügen dem Puzzle ein weiteres Teil hinzu. Gemeinsam mit traditionellen Emittenten und anderen Innovatoren wollen wir das Anlageuniversum erweitern und das enorme Wachstumspotenzial dieses sich schnell verändernden Marktes erschliessen. Dabei geht es darum, das gesamte Ökosystem zu vereinen, um die Zukunft zu gestalten.»

53 Mitglieder aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette

Mit 53 Mitgliedern aus der gesamten Wertschöpfungskette vertritt die SSPA die wichtigsten Akteure des Schweizer Marktes für Strukturierte Produkte. SSPA-Präsident Georg von Wattenwyl begrüsste das neue Mitglied wie folgt: «Wir freuen uns, GenTwo in der SSPA willkommen zu heissen. Der innovative Ansatz des Unternehmens im Bereich Anlagelösungen erhöht die Vielfalt unseres Verbandes und stärkt das Ökosystem für Strukturierte Produkte in der Schweiz. Wir freuen uns auf die Beiträge und die Zusammenarbeit mit GenTwo bei der Gestaltung der Zukunft der Branche.» (SSPA/mc/ps)