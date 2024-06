GIST Impact erhält Investition von UBS Next

Zürich – GIST Impact, ein Anbieter von Wirkungsdaten und -analysen, gab eine Investition von UBS Next, der Venture- und Innovationseinheit der führenden Schweizer Universalbank, bekannt.

GIST Impact liefert Unternehmen und Investoren umsetzbare Informationen über die Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die Umwelt und die Gesellschaft. Die Daten und Software des Unternehmens basieren auf einem wissenschaftlich fundierten, standortspezifischen und standardkonformen Ansatz, der auf über 16 Jahren Erfahrung in der Messung und Bewertung von Auswirkungen beruht.

Zu den Kunden des Unternehmens zählen einige der weltweit größten Banken, Staatsfonds und Technologieunternehmen.

Die Bereitstellung besserer Daten zu Auswirkungen ist entscheidend für die Entwicklung einer grösseren Transparenz für Investoren, um ihnen bei der Verwaltung ihrer Portfolios zu helfen. Neue Vorschriften und Standards haben auch die Messlatte für die Auswirkungen in der gesamten Wertschöpfungskette höher gelegt – sei es durch die Bewertung der Wesentlichkeit von Auswirkungen im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) oder durch die Bewertung der Auswirkungen auf das Naturkapital im Rahmen der Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

Die Investition von UBS Next wird die weitere Expansion der Produktintegrationen von GIST Impact mit Partnern und die Entwicklung eigener Wirkungsdaten und Softwarelösungen unterstützen, einschließlich der Vorbereitungen auf CSRD- und TNFD-Anforderungen, bei denen Kunden die meiste Unterstützung benötigen.

Andre Hoffmann, Mitbegründer von GIST Impact: „Diese Partnerschaft mit UBS markiert einen entscheidenden Moment für GIST Impact, da wir neue Standards dafür setzen, wie Unternehmen und Investoren ökologische und soziale Aspekte in ihre Kerngeschäftsstrategien integrieren können. Unsere Zusammenarbeit ist mehr als eine Investition; sie ist ein gemeinsames Engagement für eine nachhaltigere Zukunft, in der finanzieller Erfolg untrennbar mit positiven Auswirkungen auf den Planeten und die Gesellschaft verbunden ist. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit UBS diesen Wandel voranzutreiben und sicherzustellen, dass unsere Kunden nicht nur auf die Zukunft vorbereitet sind, sondern sie auch aktiv mitgestalten.”

Sergio Ermotti, Group CEO von UBS: „Wir sind davon überzeugt, dass umsetzbare Informationen und Daten über die Auswirkungen Investoren dabei helfen werden, ihre Portfolios gezielt zu verwalten und Chancen mit ökologischen und sozialen Auswirkungen in Einklang zu bringen. Dies ist eine Voraussetzung für die Erzielung langfristiger nachhaltiger Ergebnisse.“

Pavan Sukhdev, Mitbegründer und CEO von GIST Impact: „Wir sind stolz darauf, mit UBS zusammenzuarbeiten, um diese nächste Phase unseres Wachstums zu beschleunigen. Unsere weltweit führenden Algorithmen für Wirkungsdaten und -informationen ermöglichen es Investoren, ihre Portfolios im Hinblick auf bessere soziale und ökologische Ergebnisse und Auswirkungen zu verwalten. Darüber hinaus helfen unsere Plattformen zur Wirkungsbewertung Unternehmen dabei, ihre Auswirkungen, Abhängigkeiten, Risiken und Chancen zu bewerten und so langfristig nachhaltige Werte zu schaffen.“ (GIST Impact/mc/hfu)