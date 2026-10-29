Global X ETFs: Zu geringe Investitionen und Überbestände setzen Kupfer unter Druck

«Die Befürchtung künftiger Zölle hat die US-Lagerbestände auf ein ungewöhnlich hohes Niveau getrieben und damit die Spannungen auf dem weltweiten Kupfermarkt verschärft», sagt Matt Lodge von Global X ETFs.

In den vergangenen zwölf Monaten ist der Kupferpreis in London um fast 40% in die Höhe geschnellt und von rund 10’300 US-Dollar pro Tonne Anfang Oktober 2025 auf heute mehr als 14’300 US-Dollar gestiegen. Dieser massive Preisanstieg hat direkte Auswirkungen auf mehrere Wirtschaftssektoren, wie die Digitalbranche und die mit der Energiewende verbundenen Sektoren, die besonders kupferintensiv sind. Im Interview äussert sich Matt Lodge, Investmentstratege bei Global X ETFs, zu den Gründen und möglichen Auswirkungen dieses Preisanstiegs von Kupfer auf das Wirtschaftswachstum.

Was ist der Grund für diesen bemerkenswert starken Anstieg der Kupferpreise?

Dieser starke Anstieg der Kupferpreise lässt sich zum Teil durch eine massive Verlagerung der Lagerbestände in die Vereinigten Staaten erklären, die durch Befürchtungen hinsichtlich möglicher künftiger Zölle auf raffiniertes Kupfer angeheizt wird, die ab 2027 15% und ab 2028 30% betragen könnten. Da die Einführung dieser Zölle weiterhin ungewiss ist, scheinen Händler ihre Lieferungen zu beschleunigen, um Kupfer noch vor Inkrafttreten einer möglichen Besteuerung in die Vereinigten Staaten zu bringen.

Schätzungen zufolge beliefen sich die US-Lagerbestände im Juli auf rund 1,3 Millionen Tonnen, während die monatlichen Importe mit 225’000 Tonnen einen Rekordwert erreichten, der dem Dreifachen des üblichen Niveaus entspricht. Dieser Bestandsanstieg spiegelt jedoch keinen entsprechenden Anstieg des Verbrauchs wider: Das Metall verbleibt in den Lagern, während die Bestände an der London Metal Exchange (LME) seit ihrem Höchststand im Mai um mehr als die Hälfte gesunken sind, was den Druck auf die Kupferverfügbarkeit ausserhalb der Vereinigten Staaten erhöht.

Inwiefern zwingt diese Kupferhortung durch die Vereinigten Staaten zu einem Umdenken hinsichtlich des globalen Marktgleichgewichts?

Dies scheint zu einem tiefgreifenden geografischen Ungleichgewicht zu führen und eine wichtige Tatsache zu verschleiern: Für den globalen Markt für raffiniertes Kupfer wird für das Jahr 2026 ein Überschuss erwartet, nachdem bereits 2025 der grösste Überschuss seit mindestens fünfzehn Jahren verzeichnet wurde. Wie jedoch erwähnt, ist derzeit eine grosse Menge an Metall in den Vereinigten Staaten gebunden, wo die Preisstruktur kaum Anreize für einen Reexport bietet.

Ohne Berücksichtigung der US-Lagerbestände deutet unsere Analyse darauf hin, dass es im Jahr 2025 ein „scheinbares Defizit“ von 10’000 Tonnen gab. Sollte sich der aktuelle Trend fortsetzen, könnte dieses Defizit in diesem Jahr auf 330’000 Tonnen ansteigen. Obwohl die weltweiten Lagerbestände deutlich über der geschätzten Sicherheitsschwelle von zwei Wochen Verbrauch liegen, würden die ausserhalb der Vereinigten Staaten für den Handel verfügbaren Mengen somit zu den niedrigsten gehören, die jemals verzeichnet wurden.

Könnte dieses Ungleichgewicht in Zukunft zu einer Kupferknappheit führen?

Zunächst einmal sollte man bedenken, dass ein stagnierendes Angebot bei anhaltender Nachfrage den Kupferproduzenten zugutekommt, die von hohen Preisen profitieren können, ohne ihre Produktionsmengen zwangsläufig steigern zu müssen. Was die erwarteten Defizite angeht, so sollten diese nicht mit tatsächlichen Engpässen verwechselt werden, die angesichts der Lagerbestände in China und den Vereinigten Staaten unwahrscheinlich erscheinen. Es geht daher weniger um die Erschöpfung der verfügbaren Reserven als vielmehr um eine Neubewertung der Kupferpreise, um den Spannungen zwischen Angebot und Nachfrage Rechnung zu tragen – eine Entwicklung, die der Markt offenbar bereits antizipiert.

Ist der derzeitige Preisanstieg auch das Ergebnis jahrelanger Unterinvestitionen in neue Förderkapazitäten?

In der Tat. In den letzten fünfzehn Jahren sind die Investitionen zur Steigerung der Produktion nicht gestiegen. Die Ausgaben flossen in die Erhaltung bestehender Kapazitäten: Die Gesamtinvestitionen sind zwar gestiegen, doch die Investitionen, die speziell auf den Ausbau der Produktion abzielten, sind in diesem Zeitraum weitgehend stagniert.

Das Problem ist, dass die Nachfrage derzeit offenbar sehr schnell steigt. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden und Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht zu bringen, hätten bereits vor fünfzehn Jahren Investitionen getätigt werden müssen. Zudem streben die meisten Kupferproduzenten gar nicht erst den Ausbau neuer Förderkapazitäten an, sondern ziehen es vor, bereits in Betrieb befindliche Minen zu erwerben.

Ist es richtig zu sagen, dass das Angebotswachstum ausschliesslich aus China stammt?

Während die Produktion von BHP, Codelco und Freeport-McMoRan seit 2010 weitgehend stagniert hat, ist die Produktion von Zijin, CMOC und MMG innerhalb von fünfzehn Jahren von 140’000 Tonnen auf 1,8 Millionen Tonnen gestiegen – eine Steigerung um fast das Dreizehnfache. Das jüngste Wachstum des weltweiten Kupferangebots lässt sich sicherlich mit China in Verbindung bringen, aber auch mit dem Ausbau des Bergbaus in einem anderen Land: der Demokratischen Republik Kongo (DRK).

Den verfügbaren Daten zufolge wäre die weltweite Produktion ohne die DR Kongo seit 2017 nur um 900’000 Tonnen gestiegen, was einem jährlichen Wachstum von rund 0,6 % entspricht – und damit deutlich unter dem Tempo des Nachfragewachstums liegt. Bezieht man den Beitrag der DR Kongo mit ein, beläuft sich dieser Anstieg auf 3,1 Millionen Tonnen bzw. 1,8 % pro Jahr. Chinesische Konzerne, darunter zahlreiche weniger bekannte Unternehmen, spielen jedoch ebenfalls eine Rolle bei dieser Expansion in der DR Kongo.

Ein Anstieg des Angebots, der den Marktbedarf möglicherweise nicht unbedingt deckt…

Der Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz scheint den Druck auf den Kupfermarkt erheblich zu verstärken, da der Bedarf kontinuierlich nach oben korrigiert wird, während die Technologiegiganten ihre Investitionsausgaben erhöhen. Unseren Prognosen zufolge haben sich die Investitionsausgaben der Hyperscaler seit Jahresbeginn trotz Inflationsschocks und Risiken für das Wirtschaftswachstum fast verdoppelt. Diese Beschleunigung scheint die Nachfrage nach Rohstoffen anzukurbeln, die für den Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten und der Stromnetze benötigt werden.

Seit 2024 ist die Stromerzeugung der grösste Endverbrauchermarkt für Kupfer und liegt damit vor dem Baugewerbe und dem Maschinenbau. Der Kupferverbrauch im Zusammenhang mit dieser Infrastruktur wird voraussichtlich von 6 Millionen Tonnen im Jahr 2015 auf rund 14 Millionen Tonnen im Jahr 2035 steigen, wobei Stromnetze, Übertragungsleitungen und Transformatoren nach wie vor die mit Abstand grössten Komponenten darstellen. Gleichzeitig wird erwartet, dass sich der Kupferbedarf im Zusammenhang mit der Stromerzeugung verfünffachen wird, während sich insbesondere in den Bereichen Energiespeicherung und Rechenzentren neue Anwendungsbereiche erschliessen.

Schätzungen zufolge werden Rechenzentren allein im Jahr 2025 direkt 440’000 Tonnen Kupfer verbraucht haben; für 2026 wird ein Verbrauch von 500’000 Tonnen, für 2030 von 700’000 Tonnen und für 2040 von einer Million Tonnen erwartet, wobei die für ihre Versorgung erforderliche Stromerzeugungsinfrastruktur nicht berücksichtigt ist. Diese Nachfrage, die vor allem von den Vereinigten Staaten, China und grossen Technologieunternehmen getrieben wird, ist im Vergleich zum Gesamtmarkt zwar nach wie vor bescheiden, doch ihr rasantes Wachstum erhöht den Druck auf das Kupferangebot.

Gibt es vor dem Hintergrund hoher Preise und geografisch ungleich verteilter Lagerbestände andere Metalle, die Kupfer in bestimmten Anwendungsbereichen ersetzen könnten?

Zwei Metalle stechen als potenzielle Ersatzstoffe für Kupfer hervor. Zum einen Silber, das zwar den Vorteil hat, ein besserer Leiter zu sein, aber nach wie vor zu teuer ist. Zum anderen Aluminium, das weithin als wichtigster Ersatzstoff gilt. Da Aluminium weniger leitfähig ist als Kupfer, werden grössere Mengen benötigt, was insbesondere in Elektrofahrzeugen und Rechenzentren zu Platzproblemen führt. Zu beachten ist zudem, dass auch die Aluminiumpreise stark gestiegen sind.

Sein Einsatz hängt daher ebenso sehr vom Preis wie von der jeweiligen Anwendung ab. Zwar hat insbesondere bei bestimmten elektrischen Anwendungen bereits in grossem Umfang eine Substitution durch Aluminium stattgefunden, doch hat dies nicht verhindert, dass der weltweite Verbrauch an raffiniertem Kupfer seit dem Jahr 2000 um rund 80 % gestiegen ist.

Zukünftige Nachfrageprognosen könnten einen gewissen Rückgang der Kupferintensität berücksichtigen, was dem Potenzial für effizientere Geräte und einer bis zu einem gewissen Grad anhaltenden Substitution Rechnung trägt. Dennoch scheinen die Faktoren, die das Nachfragewachstum antreiben, stärker zu sein als die Faktoren, die den Kupferbedarf senken.

Könnte das Kupferrecycling dazu beitragen, den Preisdruck zu mildern?

Es könnte im Laufe der Zeit dazu beitragen, den Versorgungsdruck zu mildern, auch wenn seine Auswirkungen auf die Preise zudem von der Nachfrage und der Verfügbarkeit von Primärvorräten abhängen werden. Da Kupfer wiederholt recycelt werden kann, ohne seine chemischen oder physikalischen Eigenschaften zu verlieren, bietet es erhebliche Chancen für Raffinerien und Hütten, die in der Lage sind, es zurückzugewinnen und zu reinigen.

Höhere Preise könnten das Wachstum dieses Bereichs fördern, indem sie die Wirtschaftlichkeit des Recyclings verbessern, auch wenn die Rentabilität weiterhin von den Kosten für Sammlung, Aufbereitung und Energie abhängt. Recycling könnte daher ein strategischer Hebel zur Sicherung der Kupferversorgung sein, insbesondere in Europa, wo die Bergbauproduktion begrenzt ist, aber erhebliche Mengen an Metall in Geräten und Infrastruktur vorhanden sind. Den erörterten Prognosen zufolge könnte recyceltes Kupfer bis 2050 rund die Hälfte des weltweiten Angebots ausmachen und so dazu beitragen, das Risiko von Versorgungsengpässen zu verringern. (mc/pg)