Globalance ernennt Jürg Furrer zum Deputy-CEO und läutet nächste Wachstumsphase ein

Zürich – Globalance Bank, die Vorreiterin für zukunftsorientiertes Investieren, verstärkt die Geschäftsleitung. Mit der Anstellung von Jürg Furrer, der im Juli neu als Deputy-CEO zu Globalance stiess, wird die ambitionierte Wachstumsstrategie der Privatbank weiter vorangetrieben.

Trotz eines herausfordernden Anlageumfelds gewinnt das Thema Nachhaltigkeit im Finanzmarkt stetig an Bedeutung und Relevanz. Als einer der ersten und führenden Anbieter in diesem Bereich ist Globalance in den letzten Jahren überdurchschnittlich gewachsen und will auch in den nächsten Jahren ihre Vorreiterrolle festigen und ausbauen. Der Gründer und CEO Reto Ringger wird sich deshalb verstärkt auf neue Wachstumsinitiativen fokussieren. Aus diesem Grund und zum Ausbau von weiteren Kundensegmenten wurde das Führungsteam, um die neu geschaffene Stelle eines Deputy-CEO erweitert.

Mit der Ernennung von Jürg Furrer in die Geschäftsleitung beabsichtigt Globalance, neue Kundensegmente zu erschliessen und seine führende Investment-Expertise in relevanten Zukunftsthemen, insbesondere für Family Offices und Stiftungen, weiter auszubauen.

Jürg Furrer (48) verfügt über 23 Jahre Investmenterfahrung und kann auf eine breite Erfahrung im Asset Management, Private Banking und mit externen Vermögensverwaltern zurückblicken. In seiner letzten Funktion war er als Head of Wholesale CH bei Fidelity International und mehrere Jahre bei Pimco als stellvertretender Country Head tätig. Zuvor war er CIO und leitete das Asset Management bei Aquila & Co., wo er das Portfolio Management, das Advisory, die Anlagefonds und die Anlagephilosophie verantwortete und aufbaute. Jürg Furrer hat einen Abschluss als lic. oec. HSG und hat das Vorlizentiat an der Universität Basel absolviert. Er ist zudem Chartered Financial Analyst (CFA), besitzt ein Certificate in ESG Investing (CFA ESG) und ist Private Markets Specialist (EBS). (Globalance/mc)