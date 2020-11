Globalance lanciert Globalance World

Zürich – Globalance Bank, Pionierin in Sachen Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit von Finanzanlagen, lanciert Globalance World, eine Weltneuheit in Form einer digitalen und interaktiven Weltkugel für nachhaltige Anlagen. Unter www.globalanceworld.com können Anleger und Finanzinteressierte kostenlos die Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit von aktuell über 6000 börsenkotierten Unternehmen und ausgewählten Aktienindizes bezüglich ESG, Klimawandel und Megatrends analysieren und beurteilen.

Die wegweisende Informationsplattform Globalance World baut auf dem 2012 eingeführten Globalance Footprint auf und erweitert diesen um die interaktive Dimension: Nutzer können sich darüber informieren, welchen Klimapfad ihre Investments aufweisen, in welche Megatrends ihr Vermögen investiert ist und wo auf der Welt beziehungsweise in welchen Ländern ihre Anlagen einen positiven oder negativen Fussabdruck bewirken. Die Plattform eröffnet eine neuartige Perspektive und interaktive Darstellung tagesaktueller Daten von tausenden Unternehmen verknüpft mit relevanten News und Erläuterungen in Kurzform.

Die Nutzer können Aktien, Portfolios und Indizes anhand von Kriterien wie CO2-Emissionen, Klimaerwärmung (gemessen am globalen Klimaziel von 2 Grad Celsius Temperaturanstieg), aktuellen Megatrends und weiteren, zukunftsgerichteten Parametern beurteilen. So liegt beispielsweise das Klimaerwärmungspotenzial des SPI bei 3.8Grad respektive des DAX bei 4.3 Grad, des S&P 500 bei 3.3 Grad und des Shanghai Index bei 4.3 Grad. Die Auswertungen basieren auf Rohdaten und Analysen von anerkannten Datenlieferanten wie Carbon Delta, MSCI, Morningstar oder Factset, welche die Globalance-Spezialisten mit ihrer eigenen, in achtzehnmonatiger intensiver Arbeit entwickelten Methodik verknüpfen und ergänzen. Reto Ringger, Gründer und CEO von Globalance, beschreibt die jüngste Entwicklung und Weltneuheit der innovativen, auf nachhaltige Anlagen fokussierten Privatbank als „Google Earth für Anleger“.

Kostenloser Zugang für alle Anleger

Die in Deutsch und Englisch verfügbare Plattform setzt mit ihren zahlreichen interaktiven Darstellungen neue Massstäbe bei der visuellen Umsetzung von „Big Data“ und vermittelt den Nutzern einen individualisierten Blick auf die Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit von einzelnen Anlageinstrumenten und Portfolios. Die Globalance World-Plattform deckt bereits ein grosses globales Aktienuniversum ab und wird laufend mit neuen Anlageklassen und Unternehmensinformationen ergänzt. Einsichtbar sind auch Referenzbeispiele. Beispielsweise veröffentlicht Bertrand Piccard, Forscher und Abenteurer, Psychiater, Gründer und Präsident der Stiftung Solar Impulse, sein privates Anlageportfolio auf Globalance World und macht es für Vergleiche und Querinformationen zugänglich.

Grundfunktionen wie das Analysieren einzelner Unternehmen sind auf Globalance World kostenlos und anonym möglich. Registrierten Nutzern bietet sich darüber hinaus die Möglichkeit, die eigenen Aktienanlagen auf der Plattform zu analysieren und mit anderen Portfolios/Indizes zu vergleichen. Kunden von Globalance können weiterführende Marktkommentare und Footprint-Analysen, sogenannte Globalance Insights, abonnieren.

Neue Transparenzmassstäbe für die Geldanlage

Mit ihrer innovativen Plattform richtet sich die Globalance Bank an ein breites Publikum von privaten und institutionellen Anlegern. In Deutschland ist die Bank mit der Vermögensverwaltung Globalance Invest vertreten.

Reto Ringger unterstreicht angesichts der jüngsten Innovation von Globalance: „Wir stellen bei vielen Anlegergruppen ein zunehmendes Bedürfnis nach umfassender Transparenz zu den Auswirkungen ihrer Investitionen fest. Dazu zählen insbesondere Frauen, Millennials und Anleger, die eine Schenkung oder ein Erbe antreten, wie auch Stiftungen. Gerade jüngere Generationen wollen mit ihren Investitionen keine irreparablen Schäden an Gesellschaft und Umwelt mitverantworten, sie streben bei der Geldanlage neben finanziellen Erträgen auch einen positiven Wandel und Beiträge an die Lösung aktueller Herausforderungen unserer Zeit an.

Auch institutionelle Investoren werden sich ihrer Verantwortung, die sie mit ihrer Anlagepolitik wahrnehmen müssen, verstärkt bewusst – etwa der Anlage eines Stiftungsvermögens im Einklang mit dem Stiftungszweck. Mit Globalance World machen wir unseren Globalance Footprintund weitere zukunftsrelevante Daten erstmals interaktiv erlebbar. Die Weltneuheit erlaubt den Nutzern, die komplexen Zusammenhänge der Geldanlage besser zu verstehen und verantwortungsbewusste Anlageentscheidungen zu treffen.“

Globalance: Pionierin der zukunftsfähigen und nachhaltigen Geldanlage

Reto Ringger und sein Team gelten als Vorreiter von nachhaltigen Anlagen. Reto Ringger gründete 1995 den Vermögensverwalter SAM Sustainable Asset Management und war Initiator des Dow Jones Sustainability Index. Im Jahr 2011 gründete er die Globalance Bank in der Schweiz, die bereits 2012 eine Analysemethodik präsentierte, die Anlegern Transparenz über die Wirkung ihrer Investitionen hinsichtlich Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt vermittelt: den Globalance Footprint, ein Rating, das neben Gesellschafts-und Umweltrisiken auch Dimensionen wie Innovationskraft und Zukunftspotenzial berücksichtigt. (Globalance/mc)

