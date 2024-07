H55 schliesst Serie C-Finanzierung über 65 Mio Franken ab

Sion – H55, ein Pionier auf dem Gebiet der elektrischen Luftfahrttechnologien, hat eine Finanzierungsrunde der Serie C, einschliesslich einer Investition der Regierung von Québec, abgeschlossen. Dieser Finanzierungsmeilenstein wird H55 in die Lage versetzen, die endgültigen EASA-Zertifizierungstests für sein Antriebsbatteriepaket bis Ende 2024 abzuschliessen.

H55 hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist auf zertifizierte elektrische Antriebe, Batteriepakete und Energiemanagementlösungen spezialisiert.

Die Serie-C-Finanzierungsrunde schloss mit 65 Mio Franken ab, einschliesslich der im letzten Jahr angekündigten ersten Phase. Diese Finanzierung ermöglicht es H55, alle EASA-Zertifizierungsanforderungen für seine Batteriepacks bis Ende dieses Jahres abzuschliessen. Die Batteriepacks werden ab Anfang 2025 für den Einbau in die CS-23 bereit sein. Im März 2024 genehmigte die EASA die Konformitätsprüfliste für das Energiespeichersystem (ESS) von H55 und bestätigte damit die Einhaltung der Betriebstauglichkeit und der Umweltstandards. Strenge Tests haben die Sicherheit und Leistung des H55-Batteriepakets bestätigt und das Unternehmen an die Spitze der Innovation in der elektrischen Luftfahrt gebracht.

An der Finanzierungsrunde der Serie C beteiligt sich auch die Regierung von Québec, vertreten durch Investissement Québec. Die Mittel werden auch für die Unterstützung der nordamerikanischen Expansion von H55 verwendet, die die Fertigung im H55-Werk in Montreal, die Produktentwicklung und die technische Anpassung an wichtige Kunden wie Pratt & Whitney Canada, CAE und Harbour Air umfasst.

André Borschberg, Mitbegründer und Executive Chairman von H55: «Wir freuen uns natürlich sehr über den erfolgreichen Abschluss unserer Serie-C-Finanzierungsrunde. H55 wird das erste Unternehmen sein, das mit seinen Batteriepacks die Anforderungen der Zertifizierungsbehörden erfüllt. Da wir nur noch wenige Monate davon entfernt sind, alle Zertifizierungsanforderungen für unsere Batterien zu erfüllen, werden wir die Ersten auf dem Markt sein – ein großer Erfolg für H55.

Martin Larose, CEO von H55: «Wir sind sehr stolz darauf, dass wir eine Finanzierung der Serie C erhalten haben und die Regierung von Québec sich an H55 beteiligt hat. Diese strategische Investition ist für den Ausbau unserer nordamerikanischen Aktivitäten von entscheidender Bedeutung und unterstreicht das Vertrauen in unsere Vision der elektrischen Luftfahrt. Die Unterstützung durch die Regierung von Québec stellt die notwendigen Ressourcen bereit, um unsere Zertifizierungsbemühungen voranzutreiben und gleichzeitig unsere nordamerikanischen Aktivitäten auszubauen.»

Mit dieser bedeutenden Errungenschaft ist H55 in der Lage, die Revolutionierung der elektrischen Luftfahrtindustrie anzuführen. Die Zukunft des sauberen und effizienten Flugverkehrs ist näher denn je, und das gesamte H55-Team bedankt sich für die unermüdliche Unterstützung und Zusammenarbeit mit seinen Investoren und Partnern. (H55/mc/hfu)