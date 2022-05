Haute Capital Partners AG kotiert ihre Aktien an der BX Swiss

Biel – Haute Capital Partners AG, eine Schweizer Investmentgesellschaft mit Sitz in Biel, führt 100% ihrer Aktien an der Berner Börse BX Swiss unter dem Symbol (Ticker) ‹HAUTE› ein.

Das Unternehmen möchte sowohl private als auch institutionelle Investoren ansprechen, die ihr finanzielles Wachstum durch langfristige Investitionen steigern möchten. Das Streubesitzkapital des neu gelisteten Unternehmens beträgt 32.5% und wird von privaten und institutionellen Investoren gehalten, die mehrheitlich aus der Schweiz stammen. Haute Capital Holding AG – deren einziger Aktionär Thibault Leroy Bürki ist – hält 67.5%.

«Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2017 ist unsere Struktur stetig gewachsen, was ein gewisses Geschäftsvolumen erfordert, um effizient zu funktionieren», sagt Thibault Leroy Bürki, Gründer und Geschäftsführer von Haute Capital Partners. «Die Börsennotierung ermöglicht es uns, unser nachhaltiges Wachstum zu beschleunigen, und wir freuen uns, neue Investoren begrüssen zu können. Eine Aktie von Haute Capital Partners repräsentiert einen Anteil eines grossen, diversifizierten Portfolios, das von einem professionellen Team verwaltet wird. Die HAUTE-Aktie bietet daher ein hohes Potential für ein solide Perfomance.»

«Derzeit sehen wir uns schwierigen Zeiten gegenüber, mit einer Inflation, die auf die Kaufkraft drückt. Durch den Börsengang bietet Haute Capital Partners eine langfristige Investitionsmöglichkeit», fügt Dieter Bratschi, Mitglied des Verwaltungsrats, hinzu. (Haute Capital Partners/mc/ps)

Über die Notierung von Haute Capital Partners AG an der BX Swiss

BX Swiss ist eine Schweizer Börse, die unter der Aufsicht der FINMA reguliert wird ∙ Haute Capital Partners AG ISIN : CH1115678950 ∙ Das Aktienkapital von Haute Capital Partners AG beträgt per 23. Mai 2022 CHF 2’250’000 und ist eingeteilt in 1’000’000 Namenaktien ∙ Alle Aktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert ∙ Der Nettoinventarwert der Gesellschaft beträgt CHF 41, 6 Millionen gemäss der letzten Bewertung ∙ Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme ∙ ISP Group SA (Investment Solutions Partners) ist die Zahlstelle im Rahmen der Kotierung ∙ BDO SA handelt als unabhängiger Berater und Bewerter ∙ Die Kennzahlen stammen aus der Bilanz per Stichtag 31. 12.2021 ∙ Börsenprospekt: www.hautecapitalpartners.com/investors

Über Haute Capital Partners AG

Haute Capital Partners ist eine unabhängige Schweizer Investmentgesellschaft, die privaten und institutionellen Anlegern die Möglichkeit bietet, ihr finanzielles Wachstum voranzutreiben. Sie wurde 2017 gegründet, hat ihren Sitz in Biel/Bienne und beschäftigt per 23.05.2022 neun Mitarbeitende.

Firmeninformationen bei monetas