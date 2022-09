Hello Safe mit Seed-Finanzierung von 3,07 Millionen CHF

Zürich – Das Startup HelloSafe, das Vergleichslösungen von Versicherungs-, Anlage-, Spar- und Kreditprodukten für Privatpersonen und Unternehmen entwickelt, stellt heute seine erste Seed-Finanzierung von 3,07 Mio. CHF vor, die von OneRagtime und Kima Ventures durchgeführt wurde. Mit dieser Kapitalbeschaffung möchte HelloSafe seine Teams verstärken, die auf seinen Plattformen angebotene Nutzererfahrung weiter verbessern und sie auf neue Produkte in deutschsprachigen Kantonen erweitern.

HelloSafe, das im Jahr 2021 gegründet wurde, hat seinen Aufschwung sehr schnell erlebt. Das Unternehmen positioniert sich nämlich als führender Anbieter für den Vergleich von Finanzprodukten in der Schweiz. Mit über 75’000 monatlichen Nutzern auf seiner Plattform will das Unternehmen eine neue Transparenz in seinen Markt bringen, indem es den Zugang zum Vergleich von zahlreicheren Finanzprodukten wie Versicherungen, Kryptowährungsplattformen, Geldüberweisungsdienste, Kredit- und Sparlösungen und Bankangebote vereinfacht. Daher verfügt HelloSafe bereits über insgesamt 40 Vergleiche (Versicherungen, Kredite, Geldanlagen, Kryptowährungsplattformen, Geldüberweisungsdienste, Kreditkarten…).

Die eigene, einzigartige und leistungsfähige Technologie von HelloSafe, die während Monaten von einem 100% engagierten Team entwickelt wurde, gewährt Besuchern einen einfachen Zugang zu Tausenden von Seiten mit Experteninhalten, Finanzsimulatoren und momentanen, kostenlosen und anonymen Vergleichen. Für jedes Produkt wählt HelloSafe die besten Akteure aus, die die niedrigsten Preise für die bestmöglichen Garantien und Kundenerfahrungen anbieten. Und so hat das Unternehmen vor kurzem die Grenze von 250’000 Nutzern in der Schweiz überschritten. Dieser vielversprechende Start macht HelloSafe Lust darauf, ein immer breiteres Publikum im Land zu erreichen.

«Trotz grosser Unterschiede nach den Finanzprodukten, beobachten wir mehrere Gemeinsamkeiten zwischen Nutzern von unserer Plattform in der Schweiz über Beratungs- und Vergleichsbedarf. Deshalb werden die Skalierbarkeit unserer Technologie und der Zusammenhang unserer Vision bestätigt» erklärt die Marketingleiterin und Mitbegründerin von HelloSafe Pauline Laurore.

Mit seinen Vergleichslösungen und einem Netzwerk von über 50 Partnern, die es Verbrauchern ermöglichen, das Beste aus ihrem Portemonnaie zu machen, hat HelloSafe in der Schweiz bereits sein Publikum gefunden. Das Unternehmen, das 50 Mitarbeiter zählt, will seine Belegschaft durch vierzig Neueinstellungen in allen Berufen (Technik, Marketing und Vertrieb) bis Ende 2023 erweitern, um die deutschsprachige Version seiner Website zu entwickeln.

«Mit mehreren hunderttausend Besuchern jedes Jahr unterstützt diese Kapitalbeschaffung unseren Ehrgeiz, die erste internationale Vergleichsplattform von Versicherungen und Finanzprodukten in der Schweiz zu werden. Dank unserer eigenen und einzigartigen Technologie und unserem immer größeren Partnernetzwerk möchten wir uns als Plattform, durch die Verbraucher das Beste aus ihrem Geld machen können, durchsetzen» laut dem Technologievorstand und Mitbegründer von HelloSafe Oleksiy Lysogub.

«HelloSafe hat ein innovatives und transparentes Wertangebot. Mit seiner eigenen Technologie hat HelloSafe den Kraftakt geschafft, die Herstellung von Vergleichstools mit einem hohen Mehrwert zu maximieren und gleichzeitig ihre Entwicklungskosten zu begrenzen. Dank der Erfahrung seiner Gründer und ihrer langfristigen Vision ist HelloSafe auch ein starkes Projekt, das sich schnell und kontrolliert entwickeln wird. Schließlich wird der HelloSafe Coach, der sich auf KI-Algorithmen stützt, die Art und Weise revolutionieren, wie man vor der Auswahl eines Finanzprodukts beraten wird» gemäss der Geschäftsführerin und Gründerin von OneRagtime Stéphanie Hospital. (HelloSafe/mc/hfu)