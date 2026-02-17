Helvetia Asset Management plant Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Basel – Die Fondsleitung Helvetia Asset Management AG plant für März 2026 eine Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit einem Volumen von rund CHF 128 Mio. zwecks Erwerbs eines Liegenschaftsportfolios mit einem Marktwert von rund CHF 108 Mio. sowie der selektiven Akquisition von weiteren Liegenschaften.

Im Einklang mit der Strategie des Helvetia (CH) Swiss Property Fund prüft die Helvetia Asset Management AG den Erwerb eines Immobilienportfolios aus dem Bestand der Helvetia Schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaft AG im Wert von rund CHF 108 Mio. Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der FINMA liegt vor. Das für den Erwerb vorgesehene Portfolio besteht aus drei Wohnliegenschaften und einer kommerziellen Liegenschaft mit Core/Core plus-Profil, verteilt über drei Kantone, und zeichnet sich durch eine auf das Bestandsportfolio des Helvetia (CH) Swiss Property Fund abgestimmte hohe Objekt- und Lagequalität mit entsprechender Ertrags- und Wertstabilität aus. Die Fondsleitung plant die Emission von neuen Anteilen im Umfang von rund CHF 128 Mio. zur Finanzierung des genannten Immobilienportfolios sowie der selektiven Akquisition von weiteren Liegenschaften.

Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung werden Anfang März 2026 publiziert. Die Zürcher Kantonalbank wird als Lead Manager der Transaktion agieren.

Fondsportrait

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 3. Juni 2020 lanciert und per 25. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Er investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnimmobilien in den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen Schweiz. Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von rund 80 Prozent in Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im Bestand und das aktive Management des Portfolios. Der Fonds verfügt per 30. September 2025 über 49 Liegenschaften und hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur über eine breite Diversifikation.Das Liegenschaftsportfolio des Fonds hat per 30. September 2025 einen Marktwert von CHF 1’319 Mio. Nach der Kapitalerhöhung wird der Marktwert des Liegenschaftsportfolios des Fonds über CHF 1.4 Mrd. notieren. (Helvetia Asset Management/mc/ps)

