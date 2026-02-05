Helvetia Baloise präsentiert neuen Markenauftritt

Basel – Helvetia Baloise hat sich für einen neuen, über alle Ländereinheiten einheitlichen Markenauftritt entschieden. Bei der optischen Umsetzung kommt es zu einer Verschmelzung der arrivierten Wortmarke «Helvetia» mit der erst 2022 durch ein Rebranding modernisierten Bildmarke sowie der Farb- und Schriftwelt von Baloise. Die neue Marke wird ab 2026 schrittweise in den verschiedenen Märkten eingeführt und bildet damit die Basis für einen erfolgreichen und modernen Marktauftritt. Aufgrund der geltenden IFRS-Regelungen muss die Wortmarke «Baloise» aktiviert und über die Zeit amortisiert werden. Daraus resultiert für das Geschäftsjahr 2026 ein vorgezogener IFRS-Amortisierungsaufwand von insgesamt CHF 1’000 Mio. bis CHF 1’100 Mio. nach Steuern.

Der gruppenweite Markenauftritt von Helvetia Baloise hat für die Wahrnehmung des im Dezember 2025 fusionierten Unternehmens entscheidende Bedeutung und ist prägend für die Identität in den insgesamt acht Ländermärkten. Deshalb haben sich Verwaltungsrat und Konzernleitung entschieden, bereits kurz nach Vollzug der Fusion Klarheit über den künftigen Auftritt zu schaffen. In der optischen Umsetzung des neuen Logos kommt es zu einer Verschmelzung der arrivierten Wortmarke «Helvetia» mit der erst 2022 durch ein Rebranding modernisierten Bildmarke sowie der Farb- und Schriftwelt von Baloise. Als grösster Allbranchenversicherer der Schweiz und eine der zehn führenden börsenkotierten Versicherungsgesellschaften in Europa unterstreicht Helvetia Baloise die Haltung, auch künftig Bewährtes und Neues erfolgreich zu vereinen.

Group CEO Fabian Rupprecht betont: «Mit dem Namen Helvetia verfügen wir über ein in den Ländereinheiten und Sprachregionen universell einsetzbares Qualitätsmerkmal. Kombiniert mit der modernen Bildwelt von Baloise, die einen stilisierten Basilisken als Symbol für Schutz und Wachsamkeit darstellt, vermitteln wir als international führender Versicherungsanbieter den Anspruch bezüglich unserer Werte und der Qualität unserer Dienstleistungen und Produkte.»

Einführung der neuen Marke bereits im laufenden Jahr

Offiziell wird der neue Marktauftritt noch dieses Jahr in der Schweiz und in Deutschland eingeführt, also in denjenigen Ländern, in denen bisher schon die beiden Marken Helvetia und Baloise vertreten waren. Die weiteren Ländereinheiten folgen in den kommenden Jahren. Mit dem kombinierten Logo bekräftigen Verwaltungsrat und Konzernleitung die Umsetzung einer Fusion unter Gleichen. Die Firmierung der Gruppenorganisation Helvetia Baloise wird im Rahmen des neuen Markenauftritts nicht angepasst.

Vorgezogener IFRS-Amortisierungsaufwand

Aufgrund der geltenden IFRS-Regelungen muss die Wortmarke «Baloise» aktiviert und über die Zeit amortisiert werden. Durch den Entscheid zum neuen Markenauftritt reduziert sich die massgebende Nutzungsdauer für die Markteinheiten in der Schweiz und Deutschland auf ein Jahr, sowie auf bis zu fünf Jahre für die Markteinheiten in Belgien und Luxemburg.

Daraus resultiert für das Geschäftsjahr 2026 im Zusammenhang mit dem neuen Markenauftritt ein vorgezogener Amortisationsaufwand von insgesamt CHF 1’000 Mio. bis CHF 1’100 Mio. nach Steuern, was rund zwei Drittel der Gesamtsumme der Amortisationen für den Markenwert «Baloise» inklusive Logo entspricht. Für die Geschäftsjahre 2027 bis 2030 dürfte sich dieser Aufwand nach Steuern auf CHF 75 Mio. bis CHF 125 Mio. pro Jahr belaufen. Für die darauffolgenden Jahre bis zur vollständigen Amortisation der Marke im Jahr 2040 geht Helvetia Baloise von jährlichen Amortisationen in der Höhe von knapp CHF 10 Mio. aus.

Für die IFRS-Eröffnungsbilanz wird der Wert der Marke «Baloise» im vergleichbaren Umfang wie in den PFFI (Pro-Forma Financial Information) per Halbjahr 2025 erwartet. Von den insgesamt CHF 3’378 Mio. vor Steuern an immateriellen Vermögenswerten gemäss PFFI entfielen rund 50 Prozent auf den Markenwert inklusive Logo.

Die aufgeführten Abschreibungen haben keine Auswirkungen auf die IFRS-Eröffnungsbilanz, underlying earnings, SST, Solvency II, die lokalrechtliche Rechnungslegung oder die Dividendenkapazität.

In den Wochen seit dem Vollzug der Fusion wurden wichtige Meilensteine erreicht. Die Vorstellung des neuen Marktauftritts ist einer davon. Im Rahmen der Präsentation des Jahresergebnisses am Capital Markets Day vom 15. April 2026, wird Helvetia Baloise umfassend über die Fortschritte des Zusammenschlusses berichten. (awp/mc/ps)