Helvetia schliesst die Übernahme von Caser erfolgreich ab

St. Gallen – Helvetia vollzieht die im Januar angekündigte Übernahme des spanischen Versicherers Caser. Mit der Akquisition wird das Europa-Geschäft als zweites Standbein des Konzerns weiter gestärkt, das attraktive Nicht-Lebengeschäft deutlich ausgebaut und die Vertriebskraft in Spanien erhöht.

Helvetia Versicherungen schliesst die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung von 69.4 Prozent am spanischen Versicherer Caser (Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.) ab. Die Akquisition ist hinsichtlich Geschäftsvolumen die grösste Übernahme in der Geschichte von Helvetia und stellt einen strategischen Meilenstein für das Unternehmen dar. Zusammen mit Caser zählt Helvetia mehr als 11 500 Mitarbeitende und über sieben Millionen Kunden bei mehr als CHF 10 Milliarden Geschäftsvolumen. Mit Prämieneinnahmen im Nicht-Lebengeschäft von rund EUR 1 Mrd. im Jahr 2019 stärkt Caser die Bedeutung dieses attraktiven Geschäftsbereichs in der gesamten Helvetia Gruppe deutlich. Zudem erschliesst sich Helvetia wertvolle neue Absatzkanäle im Bereich Bankenvertrieb. So verfügt Caser über Vertriebsabkommen mit Ibercaja, Unicaja und Liberbank sowie weiteren Banken. Die strategischen Partner im Bankenvertrieb werden mit rund 30 Prozent an Caser beteiligt bleiben und die Vertriebszusammenarbeiten fortgeführt.

Finanzierungsmix stellt eine unverändert solide Kapitalisierung sicher

Der Kaufpreis für den von Helvetia erworbenen Anteil beträgt rund EUR 800 Mio. Helvetia hat die Akquisition zu zwei Dritteln mit der Begebung einer Hybridanleihe und zu einem Drittel mit der Emission neuer Aktien finanziert. Dieser Finanzierungsmix ermöglicht ein effizientes Kapitalmanagement und trägt zu einer ausgewogenen Kapitalausstattung bei. So liegt die SST-Quote weiterhin in der strategischen Zielvorgabe von 180 bis 240 Prozent.

Erfolgreiche Strategie von Caser wird fortgeführt

Caser wird weiterhin mit der bisherigen, bestens etablierten Marke am spanischen Markt auftreten. «Mit dieser Übernahme stärkt Helvetia das Europa-Geschäft als zweites starkes Standbein neben dem Heimmarkt Schweiz. Die grosse Nachfrage der Investoren bei der soeben durchgeführten Kapitalerhöhung und Emission einer Hybridanleihe unterstreicht das Vertrauen in unsere erfolgreiche Strategie», erklärt Philipp Gmür, Group CEO von Helvetia. (Helvetia/mc/ps)