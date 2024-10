Helvetia stellt die Vertriebsorganisation neu auf und regelt die Nachfolge der Vertriebsleitung frühzeitig per 2026

Basel – Simon Weiner, bisheriger Leiter der Vertriebsregion Mitte, übernimmt per 1. Januar 2025 die neue Funktion des Leiters Vertriebsverbund Schweiz. Ab 2026 wird er Nachfolger von Ralph Jeitziner, der dann in Pension geht, als Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung von Helvetia Schweiz.

Helvetia stellt die Vertriebsorganisation per 1. Januar 2025 neu auf und nominiert den erfahrenen Vertriebsspezialisten Simon Weiner (45) zum Leiter Vertriebsverbund Schweiz. Diese Funktion bündelt die Vertriebskanäle mit direktem Kundenzugang im Heimmarkt Schweiz und stellt deren optimales Zusammenspiel für die Kundinnen und Kunden sicher.

Gleichzeitig regelt das Unternehmen frühzeitig die Nachfolge von Ralph Jeitziner als Leiter Vertrieb. Ralph Jeitziner leitete seit 29 Jahren den Vertrieb, zunächst bei Coop Leben, bei Nationale Suisse und anschliessend bei Helvetia. Er hat sich entschieden, per 30. April 2026 in Pension zu gehen. Anfang 2026 übernimmt Simon Weiner dessen Funktion und nimmt damit auch Einsitz in die Geschäftsleitung von Helvetia Schweiz.

Erfahrener Vertriebsspezialist

Der schweizerisch-österreichische Doppelbürger Simon Weiner kennt Helvetia und die Versicherungsbranche in der Schweiz aus langjähriger Erfahrung. Als Leiter der Vertriebsregion Mitte verantwortete er während fünf Jahren unter anderem die Umsetzung der Vertriebsstrategie 2025 in der umsatzstärksten Region der Schweiz. Zudem begleitete er wichtige Schritte wie die vertriebliche Teilintegration von MoneyPark, der führenden Produkt- und Dienstleistungsplattform für unabhängige Hypothekar- und Immobilienberatungen.

Zuvor war Simon Weiner von 2017 bis 2019 CEO der Orion Rechtsschutz Versicherung AG und von 2009 bis 2016 bei der Zurich Financial Services (Zurich Schweiz) in diversen Funktionen innerhalb des Vertriebs tätig. Simon Weiner verfügt über einen International Executive MBA an der Hochschule St. Gallen HSG.

Martin Jara, CEO Helvetia Versicherungen Schweiz, freut sich über die Nomination: «Ralph Jeitziner hat Helvetia während vielen Jahren geprägt und war mit dem starken Vertrieb massgeblich am Unternehmenserfolg von Helvetia beteiligt. Umso wichtiger war es uns, frühzeitig eine langfristige Lösung für seine Nachfolge zu treffen. Mit Simon Weiner übernimmt ein absoluter Fachmann aus den eigenen Reihen. Ich wünsche ihm für den im nächsten Jahr anstehenden organisatorischen Zusammenschluss des Vertriebsverbunds und für seine zukünftige Aufgabe als Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung Schweiz viel Erfolg und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.» (Helvetia/mc/ps)