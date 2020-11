Helvetia Venture Fund investiert erneut in Mobility Startup Chargery

St. Gallen – Der Helvetia Venture Fund beteiligt sich zusammen mit Lead Ventures an der aktuellen Investitionsrunde von Chargery. Das deutsche Mobility Startup nutzt die zusätzlichen Mittel, um das Wachstum in Europa voranzutreiben und die Position als Europas führender Dienstleister für Full-Service-Angebote im Bereich Shared Mobility weiter auszubauen.

Der Helvetia Venture Fund beteiligt sich an der aktuellen Investitionsrunde von Chargery. Es ist das dritte Investment des Helvetia Venture Fund in das Berliner Start-up. Die Investitionsrunde wird von Lead Ventures aus Budapest angeführt. Chargery zählt derzeit rund 300 Mitarbeitende und erbringt dank der Kombination von Menschen, intelligenter Software und neuartigen Infrastrukturlösungen hocheffiziente und nachhaltige Dienstleistungen im Bereich Shared Mobility. Aktuell ist Chargery in 13 Städten in vier verschiedenen Ländern tätig. Zu den Kunden zählen Shared-Mobility-Anbieter wie SixtShare, ShareNow und VOI. Chargery verfügt über ein bewährtes Geschäftsmodell und ist daran, die eigene Dienstleistung in weiteren Städten und Ländern zu skalieren.

Michael Wieser, Partner beim Helvetia Venture Fund, freut sich über die gute Entwicklung von Chargery: «Seit unserem ersten Investment in Chargery im Juni 2019 sind die Einnahmen um ca. Faktor 20 gewachsen. Die drei Gründer haben zusammen mit ihrem Team bewiesen, dass sie ein wichtiger Akteur in diesem neuen Mobilitätssegment werden können, das auch für Versicherungsgesellschaften zunehmend an Bedeutung gewinnt.» Christian Lang, CEO und Co-Founder von Chargery, ergänzt: «Wir freuen uns über das Vertrauen unserer Investoren. Trotz herausfordernden Rahmenbedingungen für die Gesamtwirtschaft und den Mobilitätssektor konnten wir dieses Jahr ein erfreuliches Wachstum erzielen. Dank der aktuellen Investitionsrunde und unserem grossartigen Team können wir nun die Präsenz in ganz Europa ausbauen.» (Helvetia/mc/ps)

Helvetia Venture Fund

Chargery