Helvetica setzt für ihre Fonds auf gezieltes Know-how

Zürich – Das Management Team von Helvetica besetzt Schlüsselpositionen im Asset Management, Sales und Finance mit erfahrenen Spezialisten. Im Zuge der Gesamtstrategie soll die Weiterentwicklung von Helvetica und die Positionierung ihrer Fonds mit fundiertem Fachwissen nachhaltig auf dem Markt sichergestellt werden.

Das Management Team von Helvetica setzt weitere Schritte des langfristigen Strategieplans um. Der strategiekonforme Personalausbau bringt ausgewiesene Erfahrung und spezifisches Fachwissen zu Helvetica: Dirk Adriaenssen zeichnet verantwortlich für das Asset Management, Mauro Golinelli für Investor Relations, insbesondere in der Westschweiz, und Ruedi Voegeli für Finance, Controlling und Accounting.

Dirk Adriaenssen, Head Asset Management, startete im April 2024 bei Helvetica. Er ist seit über 25 Jahren in der Immobilienbranche, besitzt umfangreiche Kenntnisse in verschiedenen Anlageklassen wie Einzelhandels-, Büro- und Wohnimmobilien. Dabei konnte er Erfahrung in verschiedenen europäischen Märkten, davon zehn Jahre in der Schweiz, sammeln. Er verantwortet mit seinem Team zusammen das Asset Management und die strategische Betreuung aller Immobilien der Helvetica Anlagegefässe. Zuvor begleitete Dirk Adriaenssen auf Beratungsmandatsbasis die Integration der Immobilien der Credit Suisse in das Portfolio der UBS und war davor jahrelang für den Real Estate Asset Manager Redevco als Country Managing Director für die Schweiz und Zentraleuropa tätig. In dieser Position verwaltete er erfolgreich gewerbliche Immobilienportfolios mit Schwerpunkt auf Sanierungen und der Erreichung ehrgeiziger Nachhaltigkeitsziele. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften der Universität Brüssel, hat verschiedene Spezialkurse im Immobilienbereich absolviert und ist als MRICS akkreditiert.

Mauro Golinelli, Client Relationship Manager, ist ein ausgewiesener Immobilienfondsspezialist und wird per 1. Juni 2024 seine Tätigkeit bei Helvetica aufnehmen. Neben der allgemeinen Kundenbetreuung für alle Helvetica Anlagegefässe, wird er die Investorenpräsenz von Helvetica in der Westschweiz ausbauen. Mauro Golinelli war über zehn Jahre Client Relationship Manager bei der Swiss Finance & Property Group. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Vertrieb von Immobilienanlagen und besitzt einen Abschluss als Betriebsökonom IFKS und ist eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte.

Ruedi Voegeli, Head Finance, Controlling and Accounting, ist ein erfahrener Finanzexperte und stiess im Januar 2024 zu Helvetica. Mit seinem Team zusammen deckt er sowohl auf Fonds- als auch auf Unternehmensebene das strategische und operative Finanzwesen ab. Vorgängig war Ruedi Voegeli CFO der PFS Pension Fund Services und zuvor jahrelang als CFO der Edelweiss Air tätig. Er ist Betriebsökonom FH, eidg. dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling und angehender Swiss Fund Officer. (Helvetica/mc/ps)