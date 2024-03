Hemotune erhält 14 Millionen Franken

Schlieren – hemotune AG, ein Schweizer Biotech-Unternehmen, gab den erfolgreichen Abschluss einer Serie-B2-Runde in Höhe von 14 Mio. CHF bekannt, die der Weiterentwicklung seines HemoSystems dient, einer innovativen Blutreinigungsplattform. Die Investition wurde von Belmondo angeführt und von bestehenden Investoren wie VP Venture Partners, HEMEX, OCCIDENT, Zürcher Kantonalbank und EFI unterstützt.

Die Finanzierungsrunde der Serie B2 stellt für hemotune einen bedeutenden Schritt dar, nachdem die präklinische Entwicklung der Blutreinigungsplattform HemoSystem erfolgreich abgeschlossen wurde. Diese Investition wird es der Plattform nun ermöglichen, in die klinische Erprobung zu gehen.

Das HemoSystem zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, grosse Biomoleküle direkt aus dem Blut der Patienten zu entfernen, und bietet einen einzigartigen Ansatz für die Durchführung von zielgerichteten Behandlungen im Rahmen der Präzisionsmedizin, die mit Medikamenten nicht möglich wären. Zunächst konzentriert sich hemotune auf die Behandlung der durch Sepsis verursachten Immunsuppression, plant aber, in Zukunft auch andere potenzielle Einsatzmöglichkeiten der Plattform zu erforschen. Angesichts der schwerwiegenden Auswirkungen der Sepsis, die jährlich zu rund 11 Millionen Todesfällen führt und eine grosse wirtschaftliche Belastung darstellt, sind die potenziellen Vorteile dieser innovativen Technologie sowohl für die Patienten als auch für die Gesundheitssysteme von Bedeutung.

Lukas Langenegger, CEO und Mitgründer der hemotune AG: «Ich bin sehr stolz auf die Leistungen unseres Teams beim Abschluss der präklinischen Entwicklung des HemoSystems. Der Erfolg unserer Serie B2-Finanzierungsrunde unterstreicht nicht nur das Potenzial unserer innovativen Blutreinigungsplattform, sondern auch das Vertrauen unserer Geldgeber in unser Team und unsere Vision, die medizinische Behandlung zu revolutionieren.»

Dr. Darius Madjdpour, Gründer von Belmondo: «Das Team von hemotune hat es durch eine beeindruckende Leistung in den letzten 7 Jahren geschafft, eine der vielversprechendsten Plattformtechnologien zu entwickeln, die ich in der Medizin gesehen habe. Die Möglichkeiten, mit HemoSystem verschiedene Krankheiten zu bekämpfen und Therapien zu ermöglichen, haben uns überzeugt, die Führung in dieser Finanzierungsrunde zu übernehmen. Wir freuen uns, das Team auf seinem weiteren Weg zu unterstützen und sind gespannt darauf, wie sich das Produkt in den kommenden Jahren weltweit verbreiten und vielen Patienten helfen wird.»

Hemotune ist Spin-Off der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) von 2017 und hat seinen Sitz im Bio-Technopark Schlieren-Zürich. (Hemotune/mc/hfu)

