Herausragende Leistungen in der Schweizer Digital Assets- & Krypto-Industrie gewürdigt

Zürich – Die Finance 2.0 Konferenz «Crypto Assets 24» vom Dienstag fand ihren Abschluss in der feierlichen Verleihung der Swiss Crypto Awards 2024. Die zum zweiten Mal verliehenen Auszeichnungen ehren herausragende Leistungen und Innovationen der Schweizer Digital Assets- & Kryptoindustrie.

Die Jury, bestehend aus namhaften Expertinnen und Experten, wie Tina Balzli, Marc Degen,

Dr. Daniel Diemers, Dr. Adriano Lucatelli, Prof. Dr. George Grivas, Mathias Ruch, Dr. Lidia

Bolla, wählten die Gewinner in einem mehrstufigen Prozess aus.

Die «Swiss Crypto Awards» wurden ins Leben gerufen, um herausragende Leistungen in der Schweizer Krypto- und Blockchain-Industrie zu würdigen und Vertrauen sowie Anerkennung innerhalb der traditionellen Finanzwelt als auch im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu fördern. Initiant Rino Borini ergänzt: «Die Swiss Crypto Awards sind nicht nur eine Anerkennung für die Gewinner, sondern auch ein Beweis für das wachsende Vertrauen und die Zusammenarbeit in der gesamten Krypto- und Finanzbranche der Schweiz.»

Begründungen Swiss Crypto Awards

Best Crypto-/Digital Assets Offering: Diese Kategorie zeichnet den Finanzdienstleister in

der Schweiz aus, der die besten und innovativsten Krypto-Dienste wie Verwahrung,

Brokerage-Services oder weitere Dienstleistungen anbietet und generell Zugang schafft für

Kunden in dieser Anlageklasse. Nominiert waren: BX Digital, Postfinance und Sygnum.

Gewinner: Postfinance

Begründung: Postfinance, die erste systemrelevante Bank und grösste Retailbank der

Schweiz, hat den Zugang zu Krypto-Assets ihrer 2,5 Millionen Kunden erfolgreich

umgesetzt. Ihre Lösung ist vollständig ins E-Banking integriert und wirkt nicht wie ein

Fremdkörper.

Best Crypto Investment Product: Diese Kategorie ehrt das beste

Krypto-Investmentprodukt in der Schweiz. Entscheidend sind der innovative Charakter des

Produkts, die Struktur und Umsetzung sowie die Rendite und das Risiko. Die

Vertriebsaktivitäten müssen sich auf die Schweiz konzentrieren. Nominiert waren: Amina

Bank, CV VC und Sygnum.

Gewinner: CV VC

Begründung: Das Anlageprodukt (AMC) von CV VC war eines der ersten auf dem Markt und

investiert in blockchain-basierte Anwendungen. CV VC hat mit dem AMC eine Plattform

geschaffen, die Innovation und Investitionschancen in der Blockchain-Welt verbindet. Ihre

klare Struktur und der internationale Ansatz sind beispielhaft.

Best Crypto Startup: Diese Kategorie würdigt ein Bitcoin-/Krypto-Startup aus der Schweiz,

das ein Kundenproblem effektiv löst, mit einem innovativen Ansatz begeistert, erste Erfolge

vorweisen kann und durch ein überzeugendes Team beeindruckt. Nominiert waren: Relai,

Safe und Thor Wallet.

Gewinner: Relai

Begründung: Relai hat den Zugang zu Bitcoin für viele Investoren vereinfacht und setzt mit

ihrer benutzerfreundlichen App neue Standards. Ihr Erfolg und ihre Expansion zeigen das

enorme Potenzial von Schweizer Krypto-Startups. Relai kooperiert zudem mit einem

Schweizer Bankpartner, Swissquote, und wächst in ganz Europa.

Crypto Shaper 2024: Diese Kategorie würdigt Personen, die massgeblich zum Erfolg der

Blockchain Nation Schweiz beitragen. Nominiert waren: Marc Dambacher (CEO Incore

Bank), Mathias Imbach (CEO Sygnum) und Stephan Zwahlen (CEO Maerki Baumann).

Gewinner: Mathias Imbach

Begründung: Der Schweizer hat 2017 Sygnum mitgegründet, eine der ersten Kryptobanken

mit Banklizenz, und führt seitdem als CEO die Bank. Mathias Imbach hat Sygnum mit seiner

Vision und Führungskraft zu einem Schlüsselakteur im Krypto-Banking gemacht. Seine

Arbeit ist ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Blockchain-Nation Schweiz.

Jury Excellence: Diese spezielle Auszeichnung der gesamten Jury würdigt eine Person

oder Institution, die etwas Aussergewöhnliches erreicht hat für die Schweizer Krypto- und

Blockchain-Industrie.

Gewinner: Swiss Blockchain Federation

Begründung: Die Swiss Blockchain Federation (SBF) fördert den Blockchain-Standort

Schweiz seit Jahren und hat 2023 wertvolle Grundlagen für den Basler Krypto-Standard und

die FINMA-Aufsichtsmitteilung zum Staking geliefert. Unter dem Präsidium des Zuger

Regierungsrats Heinz Tännler hat die Swiss Blockchain Federation durch ihre kontinuierliche

Arbeit die Grundlagen für eine starke und zukunftsfähige Blockchain-Industrie in der

Schweiz geschaffen.

