Höheres Handelsvolumen an der SIX im Juli

Zürich – Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange ist im Juli 2024 im Vergleich zum Vormonat Juni leicht gestiegen. Der Umsatz zog dabei ausser bei den Aktien in allen Segmenten an.

Der Gesamtumsatz legte im Juli im Monatsvergleich leicht um 3,0 Prozent auf 94,9 Milliarden Franken zu. Die wichtigste Umsatzkategorie, der Handel mit Aktien, reduzierte sich dabei minim um 0,2 Prozent auf knapp unter 64 Milliarden Franken, wie die SIX am Freitag mitteilte. Die Umsätze mit Obligationen, ETFs und mit verbrieften Derivaten nahmen hingegen im Vergleich zum Juni allesamt zu.

Im Vergleich zum Juli vor einem Jahr erhöhten sich die Umsätze hingegen um beinahe 43 Prozent massiv. Das lag insbesondere am Obligationen-Geschäft, wo die Umsätze im Jahresvergleich um über 140 Prozent hochschnellten. Aber auch die übrigen Kategorien legten deutlich im zweistelligen Prozentbereich zu.

Gesamtumsatz seit Jahresbeginn klar besser

Blickt man auf die Gesamtentwicklung seit Jahresbeginn, wurde mit Aktien knapp 5 Prozent weniger umgesetzt als von Januar bis Juli 2023. Die anderen drei Kategorien wurden reger gehandelt als im Vorjahr, wobei auch in dieser Betrachtung insbesondere die Obligationen mit einem Plus von über 130 Prozent auffallen.

Der Gesamtumsatz der SIX Swiss Exchange liegt per Ende Juli mit gut 730 Milliarden Franken um mehr als 17 Prozent höher als zur selben Zeit des Vorjahres. (AWP/mc/pg)