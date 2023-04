Hohe Insolvenzzahlen im ersten Quartal in der Schweiz

Konkurswelle in der Schweiz verliert 2022 an Schwung

Die Anzahl der eröffneten Firmen- und Privatkonkursverfahren ist in der Schweiz 2022 im Vergleich zum Vorjahr erneut angestiegen. Die Welle an Insolvenzen verliert aber nach dem hohen Wert aus 2021 etwas an Schwung.