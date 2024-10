HSBC verdient erneut mehr als erwartet – weiterer Aktienrückkauf

London – Die britische Grossbank HSBC hat nach einem abermals starken Quartal den Rückkauf weiterer Aktien angekündigt. Der Gewinn vor Steuern sei dank guter Geschäfte in der Vermögensverwaltung und mit grossen Unternehmen um zehn Prozent auf 8,48 Milliarden Dollar nach oben geklettert, teilte die britische Bank in London und Hongkong mit. Damit wurden die Erwartungen von Experten wie schon im zweiten Quartal übertroffen.

Die Erträge der Bank, die einen Grossteil ihrer Geschäfte in Asien macht, legten um sieben Prozent auf 17 Milliarden Dollar zu. Der seit Kurzem amtierende Chef Georges Elhedery bestätigte zudem die Prognose und kündigte den Rückkauf weiterer Aktien für bis zu 3 Milliarden Dollar an. Die HSBC-Aktie legte an der Börse in Hongkong deutlich zu und erreichte den höchsten Stand seit 2018.

Die HSBC hatte erst vor ein paar Tagen bekannt gegeben, verschiedene Geschäftsbereiche und Regionen neu aufzustellen. Der neue Chef hatte zudem weitere Einsparungen angekündigt. So soll unter anderem die Zahl der Führungskräfte im neu benannten «Key Operating Committee» von 18 auf 12 reduziert werden. In diesem Zuge startet die erste Finanzchefin in der 159-jährigen Geschichte der Bank: Pam Kaur soll das Ressort Anfang 2025 übernehmen. (awp/mc/ps)

HSBC Holdings