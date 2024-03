Hypothekarbank Lenzburg: Silvan Hilfiker folgt auf Marianne Wildi

Der Verwaltungsrat der Hypothekarbank Lenzburg hat Silvan Hilfiker zum neuen CEO und zum Nachfolger von Marianne Wildi ernannt.

Wie bereits angekündigt, wird Marianne Wildi, CEO der Hypothekarbank Lenzburg, an der Generalversammlung vom 16. März 2024 für die Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Zu ihrem Nachfolger hat der Verwaltungsrat Silvan Hilfiker gewählt. Er wird sich an der Generalversammlung vom 16. März den Aktionärinnen und Aktionären persönlich vorstellen und seine Tätigkeit am 1. Juni 2024 aufnehmen.

Silvan Hilfiker ist 44-jährig, im Aargauer Freiamt aufgewachsen und wohnt in Jonen. Silvan Hilfiker verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis im Finanzbereich mit diversen bankfachlichen Aus- und Weiterbildungen inklusive MBA. Seine Stationen führten ihn von der Aargauischen Kantonalbank zur Neuen Aargauer Bank und schliesslich zur Credit Suisse Group. Auf seinem Werdegang hat er sowohl Linien- wie auch Stabsaufgaben wahrgenommen. In den vergangenen Jahren hat er hauptsächlich die Unternehmensentwicklung und zentrale Dienste rund um das CEO-Office bei der Credit Suisse mitgeprägt und dabei anspruchsvolle strategische Projekte verantwortet.

Im Zeitraum zwischen der Generalversammlung und dem Amtsantritt von Silvan Hilfiker am 1. Juni 2024 wird Stefan Meyer, stellvertretender CEO, die Geschäftsleitung ad interim führen. (Hypothekarbank Lenzburg/hzb/ps)