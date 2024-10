Ikerian schliesst Serie-B-Finanzierung in Höhe von 8 Mio Dollar ab

Bern – Die Ikerian AG und ihre Tochtergesellschaft RetinAI U.S. Inc., Entwickler von Softwarelösungen für medizinisches Bild- und Datenmanagement und künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen, geben den erfolgreichen Abschluss ihrer Serie-B-Finanzierung in Höhe von 8 Mio. Dollar mit neuen und bestehenden Investoren bekannt.

Die Finanzierung der Serie B wurde von dem strategischen Investor Sanoptis angeführt, zusammen mit Folgeinvestitionen der bestehenden Investoren THINC Ventures von Topcon Healthcare, Inc. sowie der Zürcher Kantonalbank und Verve Ventures. Sanoptis ist mit mehr als 420 Klinikstandorten in ganz Europa vertreten und das führende europäische Netzwerk von Anbietern im Bereich der Augenheilkunde. Sanoptis fördert den Fortschritt in der Patientenversorgung durch Investitionen in Innovationen und moderne Lösungen für Patienten mit Augenkrankheiten.

Als Teil der Finanzierung und um die Entwicklung und das Wachstum des Unternehmens im klinischen Markt zu ermöglichen, beschleunigt das Unternehmen die Entwicklung von Discovery CONNECT™ («CONNECT»), einer massgeschneiderten Softwarelösung zur Automatisierung, Anonymisierung und Synchronisierung von Bilddaten-Uploads innerhalb klinischer Arbeitsabläufe und Netzwerke. Die von CONNECT unterstützte Datenkonnektivität spielt in der modernen Gesundheitsversorgung eine entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass sensible Gesundheitsdaten sicher übertragen werden, indem der manuelle Aufwand minimiert wird, die Privatsphäre der Patienten durch fortschrittliche Anonymisierungstechniken geschützt wird und gewährleistet wird, dass wichtige Informationen für die klinische Entscheidungsfindung, die Generierung von Beweisen in der realen Welt und optimierte Rekrutierungsprozesse für klinische Studien stets verfügbar sind. Discovery CONNECT wird im 1. Quartal 2025 eingeführt.

Neben der Kapitalbeteiligung von Sanoptis haben die Unternehmen eine kommerzielle Vereinbarung getroffen, um den Vertrieb der Plattform RetinAI Discovery («DISCOVERY») und ihrer KI-Modelle im Massstab 1:1 innerhalb des Sanoptis-Netzwerks in Europa zu unterstützen. DISCOVERY und seine KI-Lösungen, die von generativen KI-Tools unterstützt werden, werden klinische Arbeitsabläufe unterstützen, die Effizienz steigern und eine bessere Qualität der Patientenversorgung in der Klinik ermöglichen, um die Diagnose- und Behandlungspfade für eine personalisierte Patientenversorgung zu verbessern. Die Platzierung von DISCOVERY in einer ausgewählten Gruppe von Sanoptis-Kliniken begann zu Beginn des vierten Quartals 2024.

Ikerian wird die neue Finanzierung und Partnerschaft auch nutzen, um seine Fähigkeiten im Bereich der Real-World-Evidence (RWE) zu erweitern und fortgeschrittene klinische Erkenntnisse über Patientenergebnisse zu unterstützen. Darüber hinaus wird das Unternehmen eine KI-gestützte Technologie zur Patientenvorauswahl integrieren, um das Tempo der klinischen Studien zu beschleunigen. Darüber hinaus wird diese Investition Ikerian in die Lage versetzen, seinen Fokus auf neue therapeutische Bereiche und die Augenheilkunde auszuweiten, einschliesslich neurodegenerativer Erkrankungen, Gefässerkrankungen und seltener Krankheiten.

Dr. Carlos Ciller, Chairman und CEO von Ikerian und CEO von RetinAI: «Ikerian und seine Tochtergesellschaft RetinAI haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Augenkliniken Patientendaten vernetzen und verwalten. Diese Finanzierung ermöglicht es uns, unsere Plattform und Konnektivitätslösungen weiter zu verbessern und sicherzustellen, dass Kliniken ununterbrochenen Echtzeit-Zugang zu wichtigen Informationen haben. Durch die Verbesserung der Datenkonnektivität helfen wir Gesundheitsdienstleistern in der Augenheilkunde, fundiertere Entscheidungen zu treffen und letztlich die Qualität der Patientenversorgung zu verbessern. Wir sind auch bestrebt, die Anwendung unserer KI-Expertise über die Augenheilkunde hinaus auszuweiten und das Auge als Fenster zur Gesundheit des restlichen Körpers zu nutzen.»

Dr. Volker Wendel, CEO von Sanoptis: «Wir sind begeistert, diese Partnerschaft mit Ikerian und RetinAI einzugehen, die es uns ermöglichen wird, die klinische Praxis in der Augenheilkunde deutlich zu verbessern. Gemeinsam werden wir uns auf die Entwicklung von Technologien konzentrieren, die den Ärzten helfen, ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und vor allem die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, die klinische Praxis zum Besseren zu verändern. (Ikerian/mc/hfu)

Ikerian