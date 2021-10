Im Postauto kann man neu mit Twint bezahlen

Zürich – In knapp 2000 Postautos in der Schweiz kann seit heute, 1. Oktober 2021 das Billett getwintet werden. Damit bietet PostAuto neu eine Alternative zum Bargeld in den meisten PostAuto-Regionen der Schweiz, mit Ausnahme des Tessins und des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV). Mit Twint kann schnell, einfach und hygienisch das Ticket bezahlt werden.

Wo früher Bargeld unerlässlich war, kann ab sofort auch kontaktlos mit Twint bezahlt werden. Die über 3,5 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzer können ab sofort im Postauto spontan digital ein Ticket kaufen und bezahlen. Diese alternative Zahlungsmethode bietet PostAuto neu zusätzlich zum weiterhin empfohlenen Vorab-Kauf eines Tickets im Online-Shop. Bei PostAuto ist man überzeugt, dass das Angebot von Twint in über 2000 Fahrzeugen einem Bedürfnis vieler Fahrgäste entspricht. PostAuto erachtet Twint deshalb als ideale Ergänzung zur bestehenden Bezahlmöglichkeit mit Bargeld für Fahrgäste, die ihr Ticket im Fahrzeug lösen wollen. (mc/pg)