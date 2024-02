Immobiliengesellschaft Amagvik AG vollzieht Börsengang an der BX Swiss

Bern – Seit heute sind die Aktien der Schweizer Immobiliengesellschaft Amagvik AG (Ticker: AMAN) an der Schweizer Börse BX Swiss handelbar.

Mit dem Börsengang der Amagvik AG werden insgesamt 4’000’000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 kotiert und können heute ab 9 Uhr an der Schweizer Börse BX Swiss gehandelt werden (ISIN: CH1307959705 | Valoren-Nr.: 130795970 | Ticker: AMAN).

Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zug. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau eines nachhaltigen Immobilienportfolios mit Wohnimmobilien. Die Gesellschaft konzentriert sich dabei auf Investitionen in Neubauliegenschaften, insbesondere im Raum Ostschweiz.

„Die Kotierung der Amagvik AG an der BX Swiss ist ein wichtiger Schritt in der dynamischen Entwicklung unseres Unternehmens. Wir schaffen mit unseren Projekten qualitativ hochwertigen Wohnraum für unsere zukünftigen Mieter und ermöglichen Investoren, sich an einem Portfolio mit attraktiven Neubau- und Entwicklungsprojekten zu beteiligen.“, verdeutlicht Michael Bauer, Verwaltungsratspräsident der Amagvik AG.

„Wir freuen uns Amagvik AG an der BX Swiss begrüssen und sie in unserem börslichen Hauptsegment, dem SME Main Market, aufnehmen zu dürfen“, betont Matthias Müller, CCO der BX Swiss AG. „Mit der Börsenkotierung haben AnlegerInnen die Möglichkeit in Neubauliegenschaften in der Ostschweiz zu investieren und von mittel- bis langfristigem und wertsteigerndem Entwicklungspotenzial zu partizipieren.“ (BX Swiss/mc)