ImmunOs Therapeutics AG sammelt 11 Millionen US-Dollar ein

Schlieren – ImmunOs Therapeutics AG, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das seine einzigartige HLA-basierte Technologieplattform zur Modulation des Immunsystems nutzt, um erstklassige Therapeutika für die Behandlung von Krebs und Autoimmunerkrankungen zu entwickeln, gab den Abschluss einer Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wurde von den bestehenden Investoren Gimv, Pfizer Ventures, Mission BioCapital und BioMed Partners angeführt und von dem neuen Investor Double Point Ventures sowie anderen bestehenden Investoren unterstützt.

Im Zusammenhang mit der Finanzierungsrunde wurde Steve Tregay, PhD, Managing General Partner von Mission BioCapital, in den Vorstand des Unternehmens berufen.

Der Erlös aus der Serie C wird zur weiteren Finanzierung der laufenden klinischen Studie von ImmunOs› führendem Programm IOS-1002 bis zum Abschluss der klinischen Phase Ia-Dosis-Eskalationsstudie als Monotherapie und in Kombination mit MSDs (Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA) Anti-PD-1-Therapie KEYTRUDA® (Pembrolizumab). IOS-1002 ist ein neuartiges, multifunktionales Immuntherapeutikum zur Behandlung fortgeschrittener solider Tumore, das gleichzeitig auf mehrere Immun-Checkpoints abzielt. Es basiert auf einem natürlich vorkommenden humanen Leukozyten-Antigen (HLA), das auf LILRB1 (ILT2), LILRB2 (ILT4) und KIR3DL1 abzielt, und ist so konzipiert, dass es sowohl angeborene als auch adaptive Immunzellen aktiviert, um die Mikroumgebung des Tumors zu modulieren und so möglicherweise auch die Wirksamkeit bestehender IO-Behandlungen wie KEYTRUDA zu erhöhen.

«Wir freuen uns, diese wichtige Finanzierungsrunde mit bestehenden und neuen Investoren abzuschließen», sagte Reinhard Ambros, Executive Chairman of the Board von ImmunOs Therapeutics. «Die Kapitalerhöhung unterstreicht das grosse Interesse in diesem Bereich und die potenziell hoch relevante therapeutische Option unseres gut differenzierten Hauptprogramms. Die Finanzierung ermöglicht es uns, mit unserem Hauptprogramm IOS-1002 als Monotherapie und in Kombination mit KEYTRUDA fortzufahren. IOS-1002 ist das weltweit am weitesten fortgeschrittene HLA-basierte Programm, das diese relevanten Targets adressiert und einen derart neuartigen, multifunktionalen Immuntherapieansatz verfolgt.»

«Wir freuen uns, in ImmunOs Therapeutics zu investieren, das ein großes Potenzial für eine erstklassige Immuntherapie zur Behandlung von festen und flüssigen Tumoren hat», sagte Campbell Murray, Berater bei Double Point Ventures. «Wir freuen uns darauf, den Erfolg von ImmunOs zu unterstützen.»

«Wir glauben, dass die einzigartige Plattform von ImmunOs Therapeutics gut positioniert ist, um potenzielle innovative Ansätze bei Entzündungskrankheiten und in der Immunonkologie zu liefern», fügte Michael Baran, Partner bei Pfizer Ventures, hinzu. «Wir freuen uns auf die Möglichkeit, klinische Daten möglicherweise im Jahr 2025 zu prüfen.»

«Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um seine potenziell erstklassige Immuntherapie zum Wohle von Patienten mit begrenzten therapeutischen Möglichkeiten zu nutzen. Der Ansatz von ImmunOs, HLA-Moleküle mit natürlich zugeschnittenen Abinitäts- und Spezifitätsprofilen zu identifizieren, ist nicht nur elegant, sondern auch sehr differenziert», erklärte Dr. Andreas Jurgeit, Partner bei Gimv. «Wir freuen uns sehr über die Fortschritte von ImmunOs und sind stolz darauf, das Team auf dem Weg zur klinischen Validierung zum Wohle der Patienten zu unterstützen.»

«ImmunOs Therapeutics verfügt über einen sehr innovativen Ansatz, der auf myeloische Checkpoints abzielt, die möglicherweise den nächsten großen Durchbruch in der Immunonkologie darstellen», sagte Steve Tregay, Managing General Partner bei Mission BioCapital. «Wir freuen uns darauf, weitere spannende Daten aus den klinischen Studien von IOS-1002 zu erhalten.» ImmunOs Therapeutics ist bestrebt, die klinische Entwicklung von IOS-1002 voranzutreiben und sein Potenzial zur Verbesserung des Lebens von Krebspatienten zu erforschen. (ImmunOS/mc/hfu)