Zürich – Seit diesem Frühling ermöglicht Twint die Hinterlegung zahlreicher Kundenkarten in der Twint App. Bereits jetzt wurden insgesamt über 1 Million Kundenkarten digitalisiert. Für die Nutzerinnen und Nutzer von Twint gehört das Herumkramen im Portemonnaie an der Kasse damit der Vergangenheit an.

Coop Supercard, Migros Cumulus, Manor oder IKEA Family Club: Seit April dieses Jahres können Nutzerinnen und Nutzer von Twint eine Vielzahl von Kundenkarten beliebter Schweizer Händler digitalisiert in der Twint App hinterlegen. Nach der Hinterlegung können die Kundenkarten während des Zahlungsprozesses direkt in der App angezeigt werden. Der zusätzliche Griff zum Portemonnaie entfällt – das Sammeln von Treuepunkten ist nahtlos in den Zahlungsprozess integriert.

Jetzt schon wurden über 1 Million Kundenkarten in der Twint App hinterlegt. Wöchentlich digitalisieren mehrere Tausend Nutzende zum ersten Mal eine Kundenkarte. Die Zahl der Nutzenden, die mehr als eine Kundenkarte hinterlegt haben, steigt ebenfalls kontinuierlich.

Die Hinterlegung von Kundenkarten in der Twint App funktioniert einfach und intuitiv: Im Menü «Treuekarten & Angebote» können die Nutzenden neue Karten hinzufügen. Diese sind bei der Zahlung an der Kasse direkt im Zahlungsbildschirm unterhalb des QR-Code-Scanners ersichtlich. Es genügt, die Karte anzutippen, um diese am Self-Check-out oder an der Kasse einzuscannen. (pd/mc/pg)