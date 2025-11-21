Indivi sichert sich Investition in Höhe von 15 Millionen Franken

Basel – Das unabhängige TechBio-Unternehmen Indivi gibt den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Franken unter der Leitung von Ava Investors bekannt. Die zusätzlichen finanziellen Mittel werden die Validierung und den Einsatz von Präzisionsmedizin-Tools in der frühen Phase der Entwicklung von Arzneimitteln für die Neurowissenschaften beschleunigen, die auf die Alzheimer-Krankheit (AD) abzielen.

«Der Bereich der Neurodegeneration bleibt eine der größten Herausforderungen in der Medizin. Wir freuen uns sehr, unsere Bemühungen zur Steigerung der Erfolgsquote vielversprechender Wirkstoffe bis zur Proof-of-Concept-Phase zu verstärken, da herkömmliche Endpunkte nicht die erforderliche Sensitivität aufweisen, um frühe Behandlungseffekte zu erkennen», sagte Shibeshih Belachew, Chief Medical Officer von Indivi.

Die Finanzierung ermöglicht es, im Jahr 2026 eine Proof-of-Concept-Studie zu starten, um funktionelle und elektrophysiologische Biomarker mit überlegenen pharmakodynamischen Reaktionen im Rahmen der Alzheimer-Krankheitsmodifikation durch β-Amyloid-abbauende Therapien zu identifizieren. Die Ergebnisse dieser Studie könnten neue und reaktionsschnellere Biomarker etablieren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen könnten, definitive Signale für die Wirksamkeit der Behandlung in Studien zur frühen AD zu erhalten.

«Unsere Mission ist es, das Unmessbare messbar zu machen, indem wir die Vorteile einer frühzeitigen Behandlung komplexer neurologischer Erkrankungen mithilfe leicht zugänglicher Software-Technologien zur tiefgreifenden Phänotypisierung erfassen», so Guilhem Dupont, CEO von Indivi. (Indivi/mc/hfu)