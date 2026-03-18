Unzer erweitert die Funktionen seiner Plattform um integrierte Finanzdienstleistungen

Berlin – Die Unzer Group, ein europäischer Anbieter von Zahlungs- und Softwarelösungen, gab die Einführung von Unzer Financial Services bekannt. Das neue Angebot vereint ein Geschäftskonto und eine Geschäftskarte, die vollständig mit den In-Store- und Online-Zahlungslösungen von Unzer vernetzt sind. Händler erhalten in Echtzeit Einblick in ihre Finanzaktivitäten und können Zahlungen und Ausgaben über ein einziges vernetztes Ökosystem nachverfolgen.

Mit Unzer Financial Services stärkt Unzer seine Rolle als Komplettanbieter für den Handel. Die Dienste sind über das UnzerOne-Dashboard verfügbar und in das umfassendere Software-Ökosystem von Unzer integriert. Für kleine und mittlere Unternehmen entsteht so eine optimierte Finanzstruktur, die eine bessere Cashflow-Planung ermöglicht und operative Reibungsverluste reduziert.

Robert Bueninck, CEO von Unzer: „Mit Unzer Financial Services bringen wir Zahlungsverkehr und Bankgeschäfte näher zusammen. Dies ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau unseres einheitlichen Commerce-Angebots. Unser Ziel ist es, Finanzprozesse zu vereinfachen und Händlern die Werkzeuge zur Verwaltung ihrer Finanzen an die Hand zu geben, damit sie sich auf die Führung und das Wachstum ihres Unternehmens konzentrieren können.“

Kostenloses Geschäftskonto und eine Geschäftskarte ohne monatliche Kontoführungsgebühren

Unzer Financial Services umfasst ein kostenloses Geschäftskonto und eine Geschäftskarte ohne monatliche Kontoführungsgebühren. Sobald Gelder verbucht sind, stehen sie direkt auf dem Geschäftskonto zur Verfügung, sodass Händler ihre Einnahmen schnell nutzen und den täglichen Geschäftsbetrieb unterstützen können.

Die Geschäftskarte wird im Mastercard-Netzwerk betrieben und ist so konzipiert, dass Geschäftsausgaben eng mit den eingehenden Einnahmen verknüpft bleiben. Händler können zudem von Cashback auf berechtigte Kartenausgaben profitieren.

Robert Bueninck fügte hinzu: „In diesem schwierigen Umfeld unterstützt Unzer Händler und Unternehmen dabei, ihren Cashflow effektiver zu verwalten und Finanzprozesse zu vereinfachen. Wir sind der Meinung, dass jeder Händler Zugang zu denselben Tools haben sollte, unabhängig von seiner Größe. Deshalb vereinen wir Zahlungen, Software und Finanzdienstleistungen an einem Ort, um Händlern zu helfen, ihr Geschäft zu führen und auszubauen.“

Der Dienst startet zunächst für Händler in Deutschland und Österreich, weitere europäische Märkte sollen folgen. (Unzer/mc/hfu)