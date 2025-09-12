cellvie sichert sich 5 Millionen US-Dollar an frischem Kapital von bestehenden und neuen Investoren

Zürich – cellvie, ein Unternehmen, das Therapeutika auf der Basis von Mitochondrien entwickelt, gab den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen US-Dollar bekannt, an der sich sowohl bestehende als auch neue Investoren beteiligt haben. Die Runde wurde von Taiho Ventures angeführt, mit wichtigen Beiträgen von Kizoo Technology Capital, einem bestehenden Investor, und Beiersdorf Venture Capital.

Das frische Kapital wird cellvie in die Lage versetzen, die klinische Umsetzung seines führenden Programms in der Nierentransplantation zu beschleunigen und seine Pipeline weiter zu verfeinern. Ein Grossteil des Erlöses ist für die Übertragung des firmeneigenen Mitochondrien-Präparationsverfahrens an einen professionellen Herstellungspartner vorgesehen, um die Produktion unter Good Manufacturing Practice (GMP) zu ermöglichen – eine Voraussetzung für den Start einer klinischen Studie.

«Die zusätzliche Investition ist ein Beweis für die Fortschritte, die wir bei der Weiterentwicklung von Mitochondrien als neue therapeutische Modalität gemacht haben», sagte Dr. Alexander Schueller, Gründer und CEO von cellvie. «Ich bin stolz auf die Leistungen des Teams und freue mich über die Unterstützung von alten und neuen Partnern, die uns dabei helfen, das volle Potenzial der Mitochondrien zu erschliessen.»

Sakae Asanuma, President & CEO von Taiho Ventures, fügte hinzu: «Das Plattform-Potenzial von Mitochondrien war für uns besonders überzeugend, da es die Aussicht auf die Behandlung einer Vielzahl von Krankheitspathologien über die Transplantation hinaus bietet. Diese Finanzierungsrunde wird es dem Unternehmen ermöglichen, das Tempo beizubehalten und die Zeit bis zur Klinik zu verkürzen».

Plattform für die Verabreichung von Genen in Mitochondrien

cellvie hat aus menschlichen Zelllinien gewonnene Mitochondrien als skalierbares biologisches Produkt entwickelt und treibt zwei Hauptprogramme voran. Das erste zielt auf Ischämie-Reperfusionsschäden ab, eine der weltweit häufigsten Todesursachen, die auftreten, wenn die Blutzufuhr zum Gewebe nach einem Zeitraum mit eingeschränktem Blutfluss zurückkehrt. Es hat sich gezeigt, dass die Verabreichung aktiver Mitochondrien zum Zeitpunkt der Reperfusion Zellen retten und die Organfunktion schützen kann. Die erste Indikation ist die Nierentransplantation, aber derselbe zugrunde liegende Insult tritt auch bei Erkrankungen wie Herzinfarkten, Schlaganfällen oder komplexen chirurgischen Eingriffen auf – insgesamt sind allein in den USA und Europa jedes Jahr mehr als drei Millionen Patienten betroffen, die möglicherweise von der Therapie profitieren könnten. Parallel dazu entwickelt das Unternehmen, unterstützt durch ein Stipendium der Innosuisse in Höhe von 1,5 Mio. CHF, eine Plattform für die Verabreichung von Genen in Mitochondrien, die die einzigartige Biodistribution und die effiziente zelluläre Aufnahme der Organelle nutzt.

Mit dieser Finanzierung beschleunigt cellvie den Weg zur klinischen Umsetzung seines Hauptprodukts. Zur Unterstützung der nächsten Entwicklungsphase – einschliesslich des Abschlusses einer klinischen Studie der Phase I/IIa in der Nierentransplantation – beabsichtigt cellvie, die nächste Finanzierung im Laufe dieses Jahres einzuleiten. (cellvie/mc/hfu)