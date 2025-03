Investieren in Schweizer Immobilien: Ein stabiler Markt mit modernen Lösungen

Lausanne – Im Herzen von Europa, eingebettet in malerische Berge und mit einem klaren Trend nach oben im Immobiliensektor – die Schweiz hat viel zu bieten. Doch der Baugrund ist knapp und die Immobilienpreise sind oft entsprechend hoch. Wenn Sie den Erwerb einer Immobilie anstreben, braucht es fachliches Know-how und Marktexpertise.

Diese liefern etablierte Makler-Unternehmen wie Neho von der Erstberatung bis hin zur Unterstützung bei der Kaufabwicklung.

Ein Makler erweist sich als gute Investition

Ganz egal, ob Sie selbst aus der Schweiz kommen oder eine Immobilie aus dem Ausland erwerben möchten. Der Immobilienmarkt hat hierzulande durchaus seine Tücken und die Preise können für ähnliche Objekte stark schwanken. Daher ist es wichtig, sich beim Haus Kauf in der Schweiz in die Hände von Experten mit langjähriger Markterfahrung zu begeben. Ansonsten kann Ihnen das als Käufer teuer zu stehen kommen. Denn während einige Verkäufer den Preis absichtlich etwas zu hoch ansetzen, überschätzen andere Verkäufer wiederum den Wert aufgrund von sentimentalen Erinnerungen und Eigenleistungen in der Immobilie. Mithilfe von Neho ist Ihnen jedoch garantiert, dass der Preis den aktuellen Marktwert widerspiegelt und Sie eine sinnvolle Investition für Ihr Eigenheim oder eine Wertanlage tätigen. Zudem kann Ihnen ein Makler detaillierte Analysen liefern und aus dem Fachjargon übersetzen. Als Käufer erhalten Sie bei Neho fundierte Informationen über den Standort, die Immobilie und die möglichen Preisentwicklungen.

Online-Besichtigungen vom Profi erleichtern Ihnen das Leben

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von einer potenziellen Traumimmobilie verschaffen können, ist das Online-Exposé besonders wichtig. Oftmals stehen hier jedoch nur wenige Fotos zur Verfügung. Bei Neho können Sie sich hingegen schon vor der Begehung vor Ort einen umfassenden ersten Eindruck verschaffen. Möglich wird das mithilfe einer virtuellen 360°-Besichtigung der gesamten Immobilie. Die virtuelle Begehung ist jederzeit und von überall aus möglich. So können Sie effektiv vorselektieren und müssen Ihre wertvolle Zeit nicht mit Besichtigungen vor Ort vergeuden, nur um dann festzustellen, dass die Immobilie so gar nicht zu Ihren Bedürfnissen passt. Modernste Technik kommt beim Immobilienmakler mit jahrelangem Know-how aber auch bei der Sonnensimulation zum Einsatz. So sehen Sie bereits über den Bildschirm, ob Sie in Ihrer neuen Immobilie von hellen und sonnendurchfluteten Räumen empfangen werden. Für Neubauten, aber vor allem für Bestandsimmobilien sind auch die Pläne von zentraler Bedeutung. Bei Neho erhalten Sie natürlich auch Einsicht in die Grundrisse, um bereits vorab entsprechende Renovierungsarbeiten oder Umbauten im Kopf durchzugehen.

Unterstützung bei der Vertragsgestaltung und dem Kaufabschluss

Als Laie werden Sie nur wenige Einblicke in die rechtlichen Aspekte des Immobilienkaufs haben. Jedoch ist dieser finale Teil noch einmal besonders wichtig, denn gerade hier lauern noch einmal viele Tücken. Handelt es sich auch beim Verkäufer um eine Privatperson, kann es sogar zu gravierenden Fehlern in der Vertragsgestaltung kommen. Doch auch professionelle Verkäufer können Ihr fehlendes Know-how schamlos ausnutzen. Daher empfiehlt es sich, für die Vertragsgestaltung und den Kaufabschluss unbedingt einen Experten von Neho an der Seite zu haben. So stellen Sie sicher, dass alle Klauseln fair und rechtskonform formuliert sind und keine versteckten Risiken übersehen werden. (nh/mc/hfu)