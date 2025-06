LFDE-Makroskop: Sollbruchstelle

Die Panik vom Liberation Day ist erst etwas mehr als zwei Monate her, und doch gehört sie bereits der Vergangenheit an. Die Aktienmärkte sind wieder nahe an ihre Höchststände vom Februar herangekommen, die Volatilität ist auf ein sehr niedriges Niveau gesunken und die Äusserungen der einen oder anderen Seite zu den Zöllen lassen die Anleger fast unbeeindruckt. Nun, da der Sommer vor der Tür steht, scheinen die Märkte wieder zu Atem zu kommen, erleichtert, dass sie dem Schlimmsten entkommen sind, aber in Erwartung einer beeindruckenden Rallye.

von Enguerrand Artaz, Stratege, La Financière de l’Échiquier (LFDE)

In vielerlei Hinsicht ähnelt die gegenwärtige Situation einem Wendepunkt. Was den Handelskrieg betrifft, so sind nach der Deeskalation der letzten Monate kaum Fortschritte zu verzeichnen. Die bevorstehenden Handelsabkommen, die von US-Beamten jede Woche versprochen werden, lassen immer noch auf sich warten. Das streng bewachte Treffen zwischen Amerikanern und Chinesen in London brachte nach zweitägigen Gesprächen schliesslich eine schlichtweg unveränderte Situation hervor.

Die Erhöhung der Zölle auf pharmazeutische Produkte, die im April und Mai immer wieder ins Gespräch gebracht wurde, wurde seit einigen Wochen nicht mehr erwähnt. Stattdessen wurden die Zölle auf Aluminium und Stahl angehoben, und Donald Trump erwähnte die Möglichkeit, dies auch bei den Zöllen auf Autos zu tun. Ist diese relative Stabilität der Auftakt zu einer weiteren Entspannung oder der Beginn einer langen Phase des Stillstands, in der die Zölle dauerhaft auf ihrem derzeitigen Niveau, dem höchsten seit den 1940er Jahren, bleiben werden? Das Ergebnis wären radikal andere wirtschaftliche Auswirkungen.

Die nächsten «harten» Wirtschaftsdaten – Beschäftigung, Konsum, Industrieproduktion – werden die ersten Auswirkungen des Handelskriegs widerspiegeln, wenn es überhaupt zu Auswirkungen kommen sollte. Wird die US-Wirtschaft, die in den letzten zwei Jahren alle Prognosen übertroffen hat, wieder einmal durch ihre Widerstandsfähigkeit überraschen? Oder werden die zahlreichen Schläge von Donald Trump das Gebäude letztendlich erschüttern? Auch hier wird die Antwort die Entwicklung der Märkte auf sehr unterschiedliche Weise beeinflussen.

Innerhalb der Märkte stellt sich die Frage, ob sich bestimmte Trends fortsetzen werden. Werden die europäischen Aktien, nachdem sie im ersten Halbjahr einen historischen Abstand aufgebaut haben, ihren Vorsprung gegenüber ihren amerikanischen Pendants halten oder sogar ausbauen, wobei ihnen der weitere Rückgang des Dollars hilft? Werden die europäischen Binnenwerte weiterhin die Exportwerte dominieren, nachdem sie vier Jahre Underperformance in weniger als sechs Monaten wettgemacht haben? Hat der Verteidigungssektor, der sich seit Jahresbeginn fast verdoppelt hat, noch Treibstoff für die nächsten Quartale?

In dieser Situation, und obwohl einige Antworten nicht nur von rationalen Fakten abhängen werden, scheint es angebracht, seine Risiken zu diversifizieren, insbesondere durch die Wiederaufnahme des Interesses an vernachlässigten Marktsegmenten wie europäischen Small Caps oder Schwellenländern, und gleichzeitig das nach wie vor attraktive Risiko-Rendite-Verhältnis von europäischen Unternehmensanleihen zu nutzen, um Stabilität in die Portfolios zu bringen. (LFDE/mc)