Effizientere Luftkühlung von Rechenzentren: Ionic Wind Technologies erhält 150’000 Franken

St. Gallen – Ionic Wind Technologies, ein innovatives Spin-off der Empa, hat sich die Investition von 150’000 Franken von Venture Kick gesichert, um seine bahnbrechende Festkörper-Kühltechnologie weiterzuentwickeln, die elektrostatische Prinzipien zur Luftbewegung nutzt und damit herkömmliche Ventilatorsysteme vollständig ersetzt.

Der ständig steigende Bedarf an Rechenleistung hat den kritischen Bedarf an effizienten Kühllösungen unterstrichen, da herkömmliche lüfterbasierte Systeme nicht mehr ausreichen, da sie ineffizient und laut sind und nicht mit den modernen elektronischen Anforderungen mithalten können. Diese Einschränkungen führen zu übermässiger Energieverschwendung und ineffektiver Kühlung, insbesondere dort, wo eine Flüssigkeitskühlung nicht in Frage kommt.

Ionic Wind Technologies begegnet dieser Herausforderung mit seiner innovativen Festkörper-Kühllösung, die elektrostatische Prinzipien zur Luftbewegung einsetzt und damit herkömmliche Lüfter überflüssig macht. Diese Technologie bietet eine leisere, energieeffizientere und kompaktere Alternative, die Branchen wie Rechenzentren und Elektronik revolutionieren kann. Die patentierte Lösung des Unternehmens findet auch in der Luftkühlung, -trocknung und -reinigung Anwendung und entspricht damit den Zielen der Nachhaltigkeit.

Ionic Wind zielt zunächst auf den Markt für Luftkühlung in der Elektronik und in Rechenzentren, der auf 19 Milliarden USD geschätzt wird und schnell wächst. Das Unternehmen hat eine beeindruckende Pipeline von Kunden aufgebaut, darunter drei bezahlte Pilotprojekte.

Ionic Wind wird die 150.000 Franken von Venture Kick investieren, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und die Pilotprojekte mit wichtigen Kunden zu erweitern.

Das Team wird von Dr. Donato Rubinetti, einem Ingenieur mit Schwerpunkt auf praktischer Innovation, und Mitgründer Dr. Rico Chandra, einem Serienunternehmer mit technischem und wirtschaftlichem Hintergrund, geleitet. Liubov Shishaeva bringt materialwissenschaftliches Fachwissen ein, während Jan Fehse über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb und Geschäftsentwicklung mitbringt. Unterstützt werden sie von den Beiratsmitgliedern Dr. Lei Xie und Roman H. Schmid, beides Branchenexperten.

«Venture Kick war der Raketentreibstoff, den wir brauchten – es beschleunigte uns vom Laborkonzept bis zum ersten Kunden. Und das alles in nur 9 Monaten!», betonte Donato Rubinetti. (Venture Kick/mc/hfu)

