iqtax setzt einen neuen Standard im Schweizer Steuerwesen: Erste KI-Plattform mit Direktanbindung an Kanton Zürich

Rotkreuz – Das Schweizer Fintech iqtax AG lanciert die erste vollständig KI-gestützte Steuerplattform der Schweiz. Die Innovation: Steuerdokumente werden nicht nur erfasst, sondern von der künstlichen Intelligenz verstanden, verarbeitet und automatisch in eine fertige Steuererklärung umgewandelt. Diese wird anschliessend per zertifizierter Schnittstelle direkt beim Kantonalen Steueramt in Zürich eingereicht – ohne manuelle Übertragung.

Vom Foto zur fertigen Steuererklärung in Minuten

Krankenkassenprämien, Wertschriftenerträge, Vorsorgeeinzahlungen: Was bisher mühsame Handarbeit war, erledigt iqtax automatisch. Nutzer laden ihre Belege hoch, die intelligente Dokumentenerkennung liest diese aus, interpretiert den steuerlichen Kontext und deklariert alle Werte korrekt. Auf dieser Basis generiert die Plattform einen konsistenten Steuererklärungsentwurf auf Knopfdruck und die manuelle Übertragung von Zahlen und Informationen entfällt.

«Steuererklärungen waren bisher zeitaufwendig und auf komplizierte Software angewiesen», sagt Arbnor Jashari, eidg. dipl. Treuhandexperte und CEO von iqtax. «Wir reduzieren nicht nur Aufwand, sondern Komplexität im gesamten Prozess. Die zertifizierte Schnittstelle zum Kantonalen Steueramt Zürich markiert damit einen echten Paradigmenwechsel im Schweizer Steuerwesen.»

Nationale Expansion geplant – weitere Kantone folgen

Die technische Architektur von iqtax ist cloudbasiert, mandantenfähig und auf laufende regulatorische Anpassungen ausgelegt. Kantonale Besonderheiten können modular integriert werden, ohne die Kernlogik der Plattform zu verändern; neue Kantone lassen sich dadurch effizient anbinden. Parallel zum Launch in Zürich laufen bereits Gespräche mit weiteren Kantonen. Ziel ist eine flächendeckende Verfügbarkeit in der ganzen Schweiz.

Mehr als ein digitales Tool: Intelligente Steueroptimierung

iqtax verbindet Automatisierung mit intelligenter Datenanalyse: Die Plattform wertet Steuerdaten systematisch aus und identifiziert individuelle Gestaltungsspielräume. Nutzerinnen und Nutzer erhalten personalisierte, datenbasierte Empfehlungen zu Abzügen, Sparpotenzialen und langfristiger Finanzoptimierung. Damit wird die Steuererklärung von einer reinen Deklarationspflicht zu einem Instrument für finanzielle Entscheidungen. (iqtax/mc/hfu)