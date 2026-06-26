Isospec Analytics, MYSTONES und Skilder: drei Startups aus dem Kanton Waadt, die vom FIT unterstützt werden

Lausanne – Die Stiftung für Innovation und Technologie (FIT) vergibt ein „Tech Growth“-Darlehen in Höhe von 400’000 CHF an Isospec Analytics, ein Spin-off der EPFL, das sich auf die Identifizierung biologischer Moleküle für die medizinische Forschung spezialisiert hat. MYSTONES und Skilder erhalten jeweils einen „Digital Grant“ in Höhe von 20’000 CHF: ersteres für seine Plattform zur Leistungsüberwachung von Sportlern, letzteres für die Bündelung des Fachwissens von Unternehmen in ihren KI-Tools.

Isospec Analytics: Die Moleküle des menschlichen Körpers entschlüsseln, um die Behandlung zu verbessern

Der menschliche Körper enthält Tausende von Molekülen, deren Analyse wertvolle Informationen über unsere Krankheiten liefern und uns helfen könnte, diese besser zu verstehen und zu behandeln. Das Problem: Es war bisher unmöglich, sie alle schnell und genau zu identifizieren.

Das EPFL-Spin-off Isospec Analytics hat eine Technologie entwickelt, die diese Moleküle anhand einer Patientenprobe wie einen Fingerabdruck entschlüsseln kann. Sie ist hundertmal schneller als bestehende Methoden und ermöglicht es Forschern, Krankheiten besser zu verstehen und gezieltere Medikamente zu entwickeln. Das Unternehmen, das mittlerweile ein Team von zehn Mitarbeitern beschäftigt, hat bereits mehrere Pilotprojekte durchgeführt, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem CHUV, und erhielt 2024 sein erstes „Tech Seed“-Darlehen vom FIT.

Dank des vom FIT gewährten „Tech Growth“-Darlehens in Höhe von 400’000 CHF wird Isospec Analytics die Kapazität seiner Analysetechnologie verdoppeln können und strebt an, seinen Umsatz bis Ende 2026 zu verdoppeln.

MYSTONES: Erfassung der Leistung und des Wohlbefindens von Sportlern auf einer einzigen Plattform

Die Leichtathletik ist eine der am wenigsten digitalisierten Sportarten. Sportler und Trainer müssen mehrere Tools gleichzeitig nutzen, um Trainingseinheiten zu erfassen, Leistungen zu analysieren und die Regeneration zu überwachen, ohne dabei jemals einen vollständigen Überblick zu haben.

MYSTONES ist eine Plattform, die alles bündelt, was Sportler, Trainer und Physiotherapeuten für ihre Zusammenarbeit benötigen. Ein Algorithmus analysiert die gesammelten Daten, um Frühwarnzeichen für Verletzungen zu erkennen und die Zusammenarbeit zu verbessern. Die Plattform wird derzeit mit rund 60 Sportlern getestet.

Dank des vom FIT gewährten Digital Grant in Höhe von 20’000 CHF kann MYSTONES sein Produkt durch die Einbindung spezifischer Indikatoren verfeinern, das Dashboard verbessern und sich auf seine ersten Partnerschaften vorbereiten.

Skilder: Bündelung des Unternehmens-Know-hows für KI-Tools

In den meisten Unternehmen nutzt jeder Mitarbeiter KI-Tools auf seine eigene Weise. Arbeitsmethoden, Regeln und Best Practices bleiben auf den individuellen Austausch beschränkt, ohne jemals unternehmensweit geteilt zu werden.

Skilder bietet eine Plattform, die es Teams ermöglicht, diese Arbeitsmethoden zu bündeln und für alle im Unternehmen eingesetzten KI-Tools zugänglich zu machen – ohne dass technische Kenntnisse erforderlich sind und ohne die bereits vorhandenen Tools zu ändern.



Mit dem von FIT verliehenen Digital Grant in Höhe von 20’000 CHF kann Skilder seine Plattform gemeinsam mit seinen ersten Kunden weiterentwickeln und seine Marktpräsenz ausbauen. (FIT/mc/hfu)

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