James Courtenay wird Verwaltungsrat bei FQX

Zürich – FQX AG, Anbieter von Finanzierungsinfrastruktur, verstärkt den Verwaltungsrat mit James Courtenay. Courtenay war bis April 2017 Global Head of International Corporates bei der Standard Chartered Bank. James Courtenay verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung.

Courtenay kam 2009 zu Standard Chartered. Zuvor war James Courtenay Global Head of High Yield and Leveraged Finance bei der niederländischen Bank ABN Amro. Nach seinem Abschluss am King’s College London im Jahr 1986 arbeitete er bei Bankers Trust, bevor er als Head of Corporate and Investment Banking das Europageschäft der CIBC aufbaute und leitete.

Frank Wendt, CEO, kommentiert: „Wir sind alle begeistert, dass James Courtenay unserem Verwaltungsrat beitritt. James Courtenay bringt eine Tiefe an Erfahrung und Beziehungen mit, die für FQX von unschätzbarem Wert sind.“ James Courtenay sagte: „Die Weltwirtschaft steht vor zwei grossen Herausforderungen, die durch die aktuelle COVID-19-Pandemie noch verschärft werden: Eine Renditemisere bei festverzinslichen Anlagen aufgrund niedriger bis negativer Zinsen und eine globale Handelsfinanzierungslücke, die sich immer schneller vergrössert. Die eNote™ von FQX geht beide Probleme auf der Grundlage eines bewährten Finanzinstruments, des Wechsels, an und ich freue mich, so eng an der Weiterentwicklung der eNote™ beteiligt zu sein.“ (FQX/mc/hfu)