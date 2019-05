Julius Bär: Luigi Vignola folgt auf Peter Gerlach als Leiter Markets

Zürich – Peter Gerlach tritt per 1. Juli 2019 als Leiter Markets und als Mitglied der Geschäftsleitung der Bank Julius Bär & Co. zurück. Er wird sich künftig auf die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für das Wealth Management der Gruppe konzentrieren. Luigi Vignola, derzeit Global Head Structured Products, wird sein Nachfolger als Leiter Markets sowie Mitglied der Geschäftsleitung

Luigi Vignola trat 2009 in den Bereich Strukturierte Produkte der Bank ein. 2012 übernahm er in Singapur als Head Markets and Advisory Solutions die Führung des Produkteteams Asien. Im Jahr 2017 wurde er zum Global Head Structured Products ernannt und zog zurück in die Schweiz. (mc/pg)

