Julius Bär übernimmt Immobilien-Tochter Kuoni Mueller vollständig

Zürich – Die Julius Bär-Gruppe übernimmt den Zürcher Immobiliendienstleister Kuoni Mueller & Partner (KM&P) ganz. Gleichzeitig gibt sie der Tochter einen neuen Namen und ernennt einen neuen Geschäftsführer.

Man habe nun sämtliche Anteile der KM&P übernommen, teilte der Vermögensverwalter am Donnerstag mit. Finanzielle Details wurden in dem Communiqué nicht genannt. Im Oktober 2021 hatte Julius Bär mit 83 Prozent bereits eine Mehrheit an der Gesellschaft gekauft.

Per 1. September wurde der Name der Tochter in Julius Bär Real Estate AG geändert, hiess es weiter. Und zum Geschäftsführer der Immobilientochter habe die Bank per 1. Februar 2025 Thomas Hodel ernannt.

Hodel verfüge über langjährige Erfahrung im Transaktionsbereich und in leitenden Funktionen in der professionellen Vermittlung von Immobiliengeschäften, so das Communiqué. Der bisherige Chef und frühere Hauptaktionär Dominik Weber werde als Verwaltungsrat und Berater für das Unternehmen tätig bleiben. (awp/mc/ps)