Karina Schreiber wird neue Group Chief Risk Officer von Helvetia

St. Gallen – Helvetia Versicherungen ernennt Karina Schreiber zur Group Chief Risk Officer und Mitglied der Konzernleitung. Sie verfügt über eine breite internationale Führungserfahrung im Risk Management und startet am 1. Oktober 2025 bei Helvetia.

Karina Schreiber wird neue Group Chief Risk Officer und Mitglied der Konzernleitung von Helvetia Versicherungen. Sie stösst per 1. Oktober 2025 zu Helvetia und folgt auf Bernhard Kaufmann, der bereits im April angekündigt hat, eine neue Rolle ausserhalb von Helvetia anzunehmen. Karina Schreiber verfügt über langjährige, internationale Führungserfahrung im Risk Management. Seit November 2023 ist sie Group Chief Actuary bei der Allianz SE. Zuvor hatte sie verschiedene Führungspositionen innerhalb des Allianz-Konzerns inne, unter anderem als Chief Risk Officer der Allianz U.K. sowie der Allianz Versicherungs-AG in Deutschland. Vor ihrer Zeit bei der Allianz war Karina Schreiber für andere Versicherungsunternehmen und in der Unternehmensberatung tätig. Karina Schreiber hat an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Mathematik studiert und im selben Fach auch doktoriert. Weiter verfügt sie über einen Master-Abschluss in Mathematical Finance der Universität Oxford. Karina Schreiber ist zudem Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) e.V. und Certified Enterprise Risk Actuary (CERA).

«Ich freue mich sehr, dass Karina Schreiber unser Team verstärkt. Sie ist eine ausgesprochene Führungspersönlichkeit, die mit ihrer Expertise im Risk Management einen wichtigen Beitrag dazu leisten wird, dass Helvetia auch in Zeiten von sich stetig ändernden Risiken für Kundinnen und Kunden, Mitarbeitende und Investoren eine verlässliche Partnerin ist», sagt Fabian Rupprecht, Group CEO von Helvetia.

Es ist vorgesehen, dass nach dem Abschluss des geplanten Zusammenschlusses von Helvetia und Baloise Karina Schreiber Group Chief Risk Officer und Mitglied der Konzernleitung von Helvetia Baloise wird. (Helvetia/mc/ps)