kasko2go und Dolphin Technologies bündeln ihr Know-how, um die Risikobewertung in der Kfz-Versicherung zu revolutionieren

Zug – Es ist keine grosse Neuigkeit, dass das Kfz-Geschäft nicht unbedingt der profitabelste Kanal in der Schaden- und Unfallversicherung ist. Aber es ist eine Notwendigkeit, um Marktanteile zu gewinnen und die Grundlage für Cross-Selling zu schaffen. Telematik wird oft als Lösung gesehen, aber die Technologie wird nicht immer richtig eingesetzt. Die lediglich 26 Millionen Versicherungspolicen, die auf Telematikdaten basieren, stellen nur einen niedrigen einstelligen Prozentsatz dar.

Und die meisten dieser Programme konzentrieren sich auf bestimmte demografische Gruppen, vor allem junge Fahrer. Ohne Telematikdaten haben die Versicherungsunternehmen jedoch kaum Informationen über die tatsächliche Nutzung eines Fahrzeugs und damit über das Risiko des versicherten Objekts. Andererseits ist die Implementierung einer Telematiklösung auf breiter Basis für den Versicherer oft mit hohen Kosten verbunden. Zudem ist das Hauptinteresse der Unternehmen das «Lernen» und damit das Bestreben, im Pricing besser zu werden, d.h. den Status Quo zu verbessern.

Risikoparameter wie wie Wetter, Tageszeit, Verkehrsaufkommen und historische Unfallzahlen

Dies hat kasko2go dazu veranlasst, einen alternativen Ansatz zu verfolgen. Das Schweizer Unternehmen mit einem Entwicklungsteam in Israel konzentriert sich auf Parameter, die in einem objektiven Zusammenhang mit dem Risiko stehen – wie Wetter, Tageszeit, Verkehrsaufkommen und historische Unfallzahlen. Erst kürzlich wurde das KI-basierte Modell des Unternehmens von MunichRe unterstützt, des weltweit ersten und einzigen Unternehmens mit dieser Unterstützung. Dies resultierte in mehreren neuen monatlichen Verträgen und in einer starken Verbesserung der Verkaufszyklen von etwa einem Jahr auf nur einige Wochen.

Gemeinsames Projekt bei einer der grössten Versicherungsgruppen in Europa

Das in Österreich ansässige Unternehmen Dolphin Technologies hat sich inzwischen zum Marktführer in der DACH-Region und in CEE entwickelt und betreut heute Kunden wie Generali, VIG, UNIQA und DEVK. Die Smartphone-basierte Technologie ist für den ultimativen Massstab konzipiert und zeichnet sich durch eine erstaunliche Genauigkeit bei der Datenerfassung und -auswertung aus.

Mit ihrer Partnerschaft führen Dolphin und kasko2go ihre jeweiligen Technologien zusammen, um einen allgemeinen Score zu erstellen, den sie als Standard für die Risikobewertung in der Kfz-Versicherung einführen wollen. Mit einem absoluten Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre, grösstmöglicher Transparenz und einfacher Implementierung für Versicherungsunternehmen wird ein höchstmögliches Mass an Fairness in der Preisgestaltung erreicht.

Beide Parteien glauben, dass diese Partnerschaft eine bedeutende Geschäftsmöglichkeit darstellt, und freuen sich darauf, diese Innovation gemeinsam auf den Markt zu bringen. Für kasko2go wird diese Partnerschaft die Türen zu über 200 Versicherungsunternehmen in Europa öffnen. Das erste Projekt soll im April mit einer der grössten Versicherungsgruppen in Europa beginnen.

Die Lösung wird auf der Veranstaltung Insurtech Insights in London vorgestellt. (kasko2go/mc/hfu)

Dolphin Technologies