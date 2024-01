Kickfund Ventures Fund I investiert 70 Millionen Franken für Schweizer Deeptech-Startups

Zürich – Kickfund Ventures Fund I, ein neuer Investmentfonds zur Unterstützung von Schweizer Deep-Tech-Startups, hat in seinem ersten Closing erfolgreich CHF 70 Millionen gesammelt. Der Fonds, der von einer Reihe von Investoren, darunter die Ernst Göhner Stiftung und die Gebert Rüf Stiftung, unterstützt wird, stellt Venture Kick Alumni bis zu CHF 850’000 pro Unternehmen zur Verfügung.

Der Kickfund Ventures Fund I wird eine wichtige Rolle bei der Förderung des dynamischen Deeptech-Ökosystems der Schweiz spielen und innovative Schweizer Startups auf ihrem Weg zu globaler Bekanntheit unterstützen.

Der Fonds umfasst Investitionen einer vielfältigen Gruppe von Venture Kick-unterstützten Gründern, Mentoren und führenden Schweizer Business Angels, neben den Ankerinvestoren Ernst Göhner Stiftung und Gebert Rüf Stiftung. Diese Ankerinvestoren, die für ihre langjährige Unterstützung von Unternehmertum und Innovation in der Schweiz bekannt sind, spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Fonds. Nach Erreichen der vollständigen Finanzierung ist der endgültige Abschluss für Anfang 2024 geplant, und qualifizierte Investoren können noch in die Partnerschaft aufgenommen werden.

Seit Beginn des Programms insgesamt mehr als 13’000 Arbeitsplätze geschaffen

Das einzigartige Konzept des Kickfund basiert auf langjähriger Erfahrung und erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Unterstützern der Kick-Foundation-Initiativen, die ein wichtiger Bestandteil der dynamischen Startup- und Innovationslandschaft der Schweiz sind. Es ist einzigartig positioniert, um den Erfolg des geschätzten Venture Kick-Wettbewerbs zu nutzen, der 2022 sein 15-jähriges Bestehen feierte. Der Fonds I zielt ausschliesslich auf Unternehmen ab, die das Programm absolviert haben, und investiert in Unternehmen, die häufig zu den besten der Schweiz zählen. Die Alumni von Venture Kick stellten 64 der TOP100 Schweizer Startups im Jahr 2023 und haben seit Beginn des Programms insgesamt mehr als 13’000 Arbeitsplätze geschaffen.

Die Strategie des Fonds wird durch den guten Ruf der Schweiz in den Bereichen Bildung und Wissenschaft untermauert, da ein Grossteil der Studenten an weltweit anerkannten Universitäten studiert. Dieses akademische Umfeld, das technologische Fortschritte und Innovationen begünstigt, ist ein fruchtbarer Boden für die Entwicklung von Spitzentechnologien. Die Rolle von Risikokapital in diesem Umfeld ist unverzichtbar, nicht nur um hochqualifizierte Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, sondern auch um die Ambitionen unternehmerisch denkender Studenten zu fördern und sie zu ermutigen, ihre Ideen in erfolgreiche Unternehmen umzusetzen.

Wanja Humanes, CEO von Kickfund, erklärt: «Der Kickfund Venture Fund baut auf der Arbeit von Venture Kick auf, indem er entscheidende Finanzmittel und langfristige Unterstützung für Startups bereitstellt. Wir bieten bis zu 850’000 CHF pro Unternehmen, stellen ein wertvolles Community-Netzwerk zur Verfügung und bieten unseren Investoren Zugang zu einem sorgfältig kuratierten Portfolio vielversprechender Schweizer Deep-Tech-Startups.»

Bruno Dallo, Vorsitzender von Kickfund, kommentiert: «Wir sind unseren Ankerinvestoren sehr dankbar für ihre entscheidende Rolle bei der Lancierung dieses auf Schweizer Deep-Tech-Startups fokussierten Fonds. Ihr Engagement spiegelt unsere gemeinsamen Ziele der Förderung von Unternehmertum und Wirtschaftswachstum in der Schweiz wider. Dieser Fonds steht für unseren gemeinsamen Glauben an die Kraft von Investitionen in bahnbrechende Technologien und brillante Köpfe, die nicht nur die Innovation vorantreiben, sondern auch für unsere Investoren rentabel sind.»

Roger Schmid, Geschäftsführer der Ernst Göhner Stiftung, ist überzeugt: «Unsere Rolle als einer der Ankerinvestoren im Kickfund Ventures Fund I verkörpert unser Engagement für die Förderung einer Kultur der Innovation und des Unternehmertums in der Schweiz. Wir sind stolz darauf, visionäre Unternehmerinnen und Unternehmer zu unterstützen und einen Beitrag zur sich entwickelnden Wirtschaftslandschaft der Schweiz zu leisten.»

Vincent Forster, Investor und Gründer von Versantis, erzählt von seiner Reise: «Die Unterstützung durch Venture Kick war ein Wendepunkt auf meinem unternehmerischen Weg. Nachdem ich mein Unternehmen zu einem erfolgreichen Verkauf geführt habe, ist es mir nun eine Ehre, erneut in diesen Fonds zu investieren und eine neue Generation von Schweizer Innovatoren und Unternehmern zu unterstützen. So schliesst sich der Kreis und ich kann dem Ökosystem, das zu meinem eigenen Erfolg beigetragen hat, etwas zurückgeben.»

Pascale Vonmont, Leiter des Strategierats von Venture Kick, fügt hinzu: «Venture Kick und der Kickfund sind eine einzigartige und leistungsstarke Kombination aus gemeinnütziger Finanzierung und Investition. Gemeinsam bringen wir innovative Schweizer Deep-Tech-Universitäts-Spin-offs an die Weltspitze der Technologiebranche. Diese Partnerschaft stärkt unseren Einfluss auf das Startup- und Innovationsökosystem und festigt die Rolle der Schweiz als Deep-Tech-Nation.» (Venture Kick/mc/hfu)