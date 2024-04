Kidemis erhält 150’000 CHF für neue Aquafarming-Lösung

Zollikofen – Basierend auf einer innovativen Myzel-Fermentations-Technologie bietet Kidemis wirtschaftlich tragfähige, SDG-konforme und ernährungsphysiologisch überlegene Lösungen für die Aquakultur an. Das Startup erhielt eine Investition in Höhe von CHF 150’000 von Venture Kick zur Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft.

Die Aquakultur verzeichnet erhebliche Zuwachsraten, hauptsächlich aufgrund der Erschöpfung der Meeresressourcen und der Umstellung von Fleisch auf eine gesündere Ernährung zurückzuführen ist. Die Aquakultur steht jedoch unter Druck und es wird nach nachhaltigen Lösungen gesucht. Gleichzeitig sammeln sich landwirtschaftliche Nebenströme an oder landen auf Deponien. Hier setzt Kidemis an und bietet eine proprietäre Fermentationstechnologie an, um diese Nebenströme in erschwingliche und qualitativ hochwertige Futter- und Nahrungsmittel umzuwandeln.

Pflanzliche Inhaltsstoffe statt Fischmehl

Kidemis entwickelt innovative Lösungen für den Fischfuttersektor. Die pflanzlichen Inhaltsstoffe sollen Fischbiomasse – auch als Fischmehl bekannt – in den derzeitigen Futterformulierungen ersetzen. Da der weltweite Markt für Aquakulturfutter bereits rund CHF 80 Milliarden pro Jahr beträgt und weiterwächst, wird Fischmehlersatz immer dringender benötigt. Die Notwendigkeit wird durch den Rückgang der Meeresbiomasse und die steigende Nachfrage der globalen Aquakulturfutterhersteller, die die Zielkunden von Kidemis sind, verstärkt.

Kidemis wird die CHF 150’000 von Venture Kick investieren, um die Produktentwicklung in Zusammenarbeit mit der BFH/HAFL voranzutreiben, wo derzeit intensive Tests mit lebenden Fischen durchgeführt werden, die sich auf die Feinabstimmung des Produkts und die Verbesserung der Produktivität konzentrieren.

Das Gründungsteam besteht aus CEO Constantin Marakhov, CSO/CTO Sean Wassermann und John Ericsson, verantwortlich für Finanzen und Strategie.

«Die Zusammenarbeit mit Venture Kick war eine wahre Freude. Der Venture Kick Prozess ist mit Coaching und Networking angereichert. Während der drei Stufen haben wir viel gelernt und es hat uns geholfen, unser Geschäftsmodell und unsere Marktpositionierung erheblich zu schärfen», betont Constantin Marakhov. (Venture Kick/mc/hfu)

Kidemis