KLARA Experience Lab Day: Buchhaltung per KI-Assistent abfragen
Luzern – Am 12. November 2026 zeigt der Business-Software-Anbieter KLARA in Luzern, wie sich die eigene Software mit KI-Assistenten wie ChatGPT oder Claude verbinden lässt. Im Zentrum stehen Praxisbeispiele aus Betrieben, die damit bereits arbeiten.
Viele KMU führen Buchhaltung, Lohn, Kasse oder Auftragsverwaltung in KLARA. Wer dort Zahlen sucht, klickt sich bisher durch die Oberfläche. Neu lässt sich KLARA über das sogenannte Model Context Protocol (MCP) an einen KI-Assistenten anbinden. Auswertungen, Belege oder Rechnungen können damit direkt im Chat abgefragt werden.
Am Experience Lab Day wird der Zugang live eingerichtet: Schlüssel erstellen, Rechte setzen, Assistent verbinden und eine erste Abfrage durchführen. Anschliessend zeigen drei Kundinnen und Kunden an ihrem eigenen Fall, was die Anbindung im Alltag bringt und wo die Grenzen heute noch liegen. Die Teilnehmenden sollen mit einer Einschätzung nach Hause gehen, ob sich der Einsatz für ihren Betrieb lohnt, und mit einem selbst eingerichteten Zugang.
Programm
- 14.00 Uhr – Empfang
- 14.15 Uhr – Standortbestimmung und Ausblick: CEO Renato Stalder zur Entwicklung von KLARA
- 14.45 Uhr – Live-Einrichtung: KLARA mit einem KI-Assistenten verbinden
- 15.30 Uhr – Pause und Werkbank: selbst ausprobieren, Fragen stellen (eigener Laptop möglich)
- 15.50 Uhr – Praxisbeispiel Kasse, Shop und Inventar: ein Betrieb und seine Kassen- und Lagerdaten
- 16.20 Uhr – Praxisbeispiel Buchhaltung und Belege: die Sicht eines Treuhandbüros mit vielen Mandaten
- 16.50 Uhr – Praxisbeispiel Lohn und Personal: ein Beauty-Salon zur Auswertung von Lohn- und Personaldaten
- 17.20 Uhr – Fragen und Ausblick
- 17.45 Uhr – Apéro, Ende um 19.00 Uhr
Zielpublikum
KLARA-Kundinnen und -Kunden aller Bereiche, die wissen möchten, was mit ihren Daten heute bereits möglich ist. Technische Vorkenntnisse sind nicht nötig. Wer an der Werkbank selbst mitmachen will, benötigt ein Abo bei ChatGPT, Claude oder einem vergleichbaren Anbieter sowie einen Laptop.
Vor Ort
Renato Stalder, CEO ePost Service AG
Leander Gabathuler, Head of Sales & Customer Success
Linus Rudolph, Head of Marketing
Datum und Ort
Donnerstag, 12. November 2026, 14.00 bis 19.00 Uhr
Schlössli, Sternmattstrasse 3, 6005 Luzern
Kosten
Die Teilnahme ist für KLARA-Kundinnen und -Kunden kostenlos. Die Platzzahl ist auf 60 Personen beschränkt; die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Einen Livestream gibt es nicht.