KLARA Experience Lab Day: Buchhaltung per KI-Assistent abfragen

Luzern – Am 12. November 2026 zeigt der Business-Software-Anbieter KLARA in Luzern, wie sich die eigene Software mit KI-Assistenten wie ChatGPT oder Claude verbinden lässt. Im Zentrum stehen Praxisbeispiele aus Betrieben, die damit bereits arbeiten.

Viele KMU führen Buchhaltung, Lohn, Kasse oder Auftragsverwaltung in KLARA. Wer dort Zahlen sucht, klickt sich bisher durch die Oberfläche. Neu lässt sich KLARA über das sogenannte Model Context Protocol (MCP) an einen KI-Assistenten anbinden. Auswertungen, Belege oder Rechnungen können damit direkt im Chat abgefragt werden.

Am Experience Lab Day wird der Zugang live eingerichtet: Schlüssel erstellen, Rechte setzen, Assistent verbinden und eine erste Abfrage durchführen. Anschliessend zeigen drei Kundinnen und Kunden an ihrem eigenen Fall, was die Anbindung im Alltag bringt und wo die Grenzen heute noch liegen. Die Teilnehmenden sollen mit einer Einschätzung nach Hause gehen, ob sich der Einsatz für ihren Betrieb lohnt, und mit einem selbst eingerichteten Zugang.

Programm

14.00 Uhr – Empfang

14.15 Uhr – Standortbestimmung und Ausblick: CEO Renato Stalder zur Entwicklung von KLARA

CEO Renato Stalder zur Entwicklung von KLARA 14.45 Uhr – Live-Einrichtung: KLARA mit einem KI-Assistenten verbinden

KLARA mit einem KI-Assistenten verbinden 15.30 Uhr – Pause und Werkbank: selbst ausprobieren, Fragen stellen (eigener Laptop möglich)

selbst ausprobieren, Fragen stellen (eigener Laptop möglich) 15.50 Uhr – Praxisbeispiel Kasse, Shop und Inventar: ein Betrieb und seine Kassen- und Lagerdaten

ein Betrieb und seine Kassen- und Lagerdaten 16.20 Uhr – Praxisbeispiel Buchhaltung und Belege: die Sicht eines Treuhandbüros mit vielen Mandaten

die Sicht eines Treuhandbüros mit vielen Mandaten 16.50 Uhr – Praxisbeispiel Lohn und Personal: ein Beauty-Salon zur Auswertung von Lohn- und Personaldaten

ein Beauty-Salon zur Auswertung von Lohn- und Personaldaten 17.20 Uhr – Fragen und Ausblick

17.45 Uhr – Apéro, Ende um 19.00 Uhr

Zielpublikum

KLARA-Kundinnen und -Kunden aller Bereiche, die wissen möchten, was mit ihren Daten heute bereits möglich ist. Technische Vorkenntnisse sind nicht nötig. Wer an der Werkbank selbst mitmachen will, benötigt ein Abo bei ChatGPT, Claude oder einem vergleichbaren Anbieter sowie einen Laptop.

Vor Ort

Renato Stalder, CEO ePost Service AG

Leander Gabathuler, Head of Sales & Customer Success

Linus Rudolph, Head of Marketing

Datum und Ort

Donnerstag, 12. November 2026, 14.00 bis 19.00 Uhr

Schlössli, Sternmattstrasse 3, 6005 Luzern

Kosten

Die Teilnahme ist für KLARA-Kundinnen und -Kunden kostenlos. Die Platzzahl ist auf 60 Personen beschränkt; die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Einen Livestream gibt es nicht.

Weitere Informationen und Anmeldung …