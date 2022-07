Klarpay wird neues Visa Principal Mitglied

Zug – Klarpay AG ist ein Principal Member des Visa Netzwerks geworden, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs, um die Vision der Demokratisierung globaler Zahlungs-, Bank- und digitaler Auszahlungsdienste für Online-Unternehmen zu fördern.

Das Schweizer Fintech Klarpay AG hat eine globale Partnerschaft mit Visa unterzeichnet, um ein Principal Member des Visa Netzwerks zu werden. Die Mitgliedschaft ermöglicht Klarpay den Zugang zum grenzüberschreitenden Bank-zu-Bank-Transaktionsnetzwerk von Visa sowie die Unterstützung zur direkten Kartenausgabe.

Die neu erworbene Visa Zertifizierung zeigt das Engagement von Klarpay, seinem wachsenden Kundenstamm erstklassige Dienstleistungen zu bieten. Die direkte Mitgliedschaft im Visa Netzwerk bietet den Händlerkunden von Klarpay eine schnelle, einfache und integrierte Möglichkeit, ihre Gelder zu verwalten und ihre täglichen grenzüberschreitenden Transaktionen durchzuführen.

Um die Principal Membership im Visa Netzwerk zu erhalten, musste Klarpay ein strenges Bewerbungsverfahren durchlaufen und eine multidisziplinäre Prüfung durchlaufen, die von Visa International durchgeführt wurde. So wird sichergestellt, dass Klarpay alle geltenden operativen und regulatorischen Anforderungen erfüllt. Die Visa Principal Membership ist zusätzlich zur Klarpays bestehender Operational Excellence Level 1 Payment Card Industry (PCI DSS) Data Security Standard- Zertifizierung, die die Qualität, Transparenz und Robustheit von Klarpays Zahlungssicherheitssysteme gewährleistet.

Martynas Bieliauskas, CEO von Klarpay, unterstreicht dies: „Seit dem Start von Klarpay im Jahr 2019 war es eines unserer Hauptziele, ein Principal Member von Visa zu werden. Die Übernahme von Principal Membership versetzt Klarpay in eine einzigartige Position, wenn es darum geht, die wachsende Nachfrage nach reibungslosen, skalierbaren und zugänglichen Zahlungs-, Bank- und digitalen Auszahlungslösungen zu bedienen. Als erstes von der FINMA lizenziertes Schweizer Fintech, das ausschliesslich mit E-Commerce-Händlern, digitalen Unternehmern und Social-Media- Influencern zusammenarbeitet, hat Klarpay das Ziel, Online-Unternehmen durch globale, skalierbare Lösungen für die Zahlungsakzeptanz und Überweisungen zu stärken.

Diese jüngste Errungenschaft stellt einen weiteren Meilenstein für Klarpay dar, da sie uns in die Lage versetzt, Produkte anzubieten, die noch besser an die Bedürfnisse digitaler Unternehmer angepasst werden können. Mit Blick auf die Zukunft verpflichten wir uns, unser Dienstleistungsangebot kontinuierlich zu erweitern und Online-Unternehmen aller Art durch die Bereitstellung umfassender Zahlungs- und Bankentechnologien für Unternehmen auf globaler Ebene zum Erfolg zu verhelfen.»

Santosh Ritter, Country Manager von Visa Schweiz & Liechtenstein, erklärt: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Klarpay bekannt zu geben. Klarpay hat eine Principal Membership erhalten, die es ihnen ermöglicht, zum ersten Mal eine B2B-Connect-Lösung in Mitteleuropa anzubieten. Im Rahmen unseres Fintech-Engagements gewähren wir Klarpay Zugang zu unserem weltweiten Visa Netzwerk, damit sie digitale Unternehmen und innovative Kundenerfahrungen weiter fördern können. Wir bieten unsere Value Added Services nicht nur traditionellen Bankkunden, sondern auch Fintech- Unternehmen an. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Klarpay, um deren grenzüberschreitendes Bank-zu-Bank-Geschäft zu fördern.» (Klarpay/mc/hfu)