Kooperation zwischen Aberdeen Standard Investments und Asiatischer Infrastrukturinvestmentbank

Zürich – Die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) und Aberdeen Standard Investments (ASI) haben eine strategische Partnerschaft vereinbart, um die Fremdkapitalmärkte für Infrastrukturprojekte weiterzuentwickeln, verantwortliche Anlagen an den Anleihenmärkten zu fördern und ein nachhaltiges Umfeld für Anlagen nach ökologischen, sozialen und hohen Governance (ESG) Standards in den Schwellenländern Asiens zu schaffen.

Die Partnerschaft umfasst das AIIB Asia ESG Enhanced Credit Managed Portfolio im Umfang von USD 500 Mio., das von ASI im Auftrag der AIIB verwaltet wird und hauptsächlich asiatische Anleihen mit Infrastrukturbezug enthält. Dazu zählen Anleihen zur Finanzierung ökologisch nachhaltiger Projekte („grüne Anleihen“) ebenso wie nicht gekennzeichnete Anleihen, wobei ESG-Faktoren stets umfassend in den Anlageprozess und das Portfoliomanagement einbezogen werden. Darüber hinaus wird ASI durch individuelles Research und aktives Engagement eng mit der AIIB bei der Einführung der Sustainable Capital Markets Initiative zusammenarbeiten. Ziele der Initiative sind die Förderung von Strategien für Anlagen nach ESG-Kriterien, die Verbesserung der ESG-Standards und der Ausbau der Kapazitäten für verantwortungsbewusste Investments bei verschiedenen Marktteilnehmern, darunter Emittenten von Unternehmensanleihen, Ratingagenturen und Indexanbieter, um die Offenlegung zu verbessern und die ESG-Ratingabdeckung in den Schwellenländern Asiens auszuweiten.

Bei der Finanzierung des wachsenden Bedarfs an Infrastrukturanlagen in Asien dürften institutionelle Investoren in den nächsten Jahrzehnten eine wichtige Rolle spielen. Da die Region im Bereich Nachhaltigkeit besonders drängenden Herausforderungen gegenübersteht, ist die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Faktoren bei Anlageentscheidungen neben Governance-Aspekten von entscheidender Bedeutung. In enger Abstimmung mit den Zielen der AIIB und der Anlagephilosophie von ASI soll das Projekt das volle Potenzial von ESG-Anlagen ausschöpfen und privates Kapital mobilisieren, um die nachhaltige Entwicklung der Region zu fördern.

Das Asia ESG Enhanced Credit Managed Portfolio wurde im Dezember 2018 vom Verwaltungsrat der AIIB genehmigt. Nach einem Ausschreibungswettbewerb wurde ASI mit der Verwaltung des Portfolios beauftragt.

D.J. Pandian, Vice President und Chief Investment Officer der AIIB, kommentierte:

„Unserer Überzeugung nach werden institutionelle Investoren in den nächsten Jahrzehnten entscheidend zur Finanzierung der erforderlichen Infrastrukturinvestitionen in Asien beitragen. Die Berücksichtigung von ESG-Standards an den Kapitalmärkten der asiatischen Schwellenländer bildet eine wichtige Voraussetzung für das Erreichen der langfristigen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Wir freuen uns darauf, mit Aberdeen Standard Investments bei der Umsetzung unserer gemeinsamen Vision nachhaltiger Kapitalmärkte in Asien zusammenzuarbeiten.“

Sir Douglas Flint, Chairman von Standard Life Aberdeen, CBE, merkte dazu an:

„Es ist uns eine grosse Ehre, dass die AIIB mit uns diese wichtige Partnerschaft eingegangen ist. Aberdeen Standard Investments investiert bereits seit rund 30 Jahren in Asien und engagiert sich ebenso wie die AIIB für die Stärkung der Kapitalmärkte der Region und die Schaffung eines nachhaltigen, auf ESG-Kriterien basierenden Anlageumfelds. ESG-Anlagen sind seit jeher Teil unserer DNA. Der erhebliche Bedarf an Infrastrukturinvestitionen in Asien stellt eine echte Chance dar, ESG-Grundsätze an den Märkten zu verankern. Dadurch können Länder und lokale Gemeinschaften das langfristige, soziale und wirtschaftliche Wertpotenzial freisetzen, das diese Anlageklasse bietet“

Das Portfolio wird durch das Team für asiatische Anleihen von ASI mit Sitz in Singapur verwaltet, das eine langjährige Erfolgsbilanz bei Anlagen in Schwellenländern vorweisen kann. Um die AIIB bei ihrem Ziel einer besseren sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung Asiens zu unterstützen, bilden ESG-Aspekte einen wichtigen Schwerpunkt im Portfolio. Die Auswahl, Bewertung und Verwaltung aller Anleihen erfolgt anhand der ESG-Anlagegrundsätze von ASI und AIIB. Darüber hinaus stützt sich ASI auf die umfassenden Erkenntnisse und das thematische Research seines globalen ESG-Teams, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen und das einschlägige Know-how gemeinsam mit der AIIB zu erweitern.

Das ESG-Team von Aberdeen Standard Investments verfügt im Branchenvergleich über hervorragende Ressourcen und ein breites Spektrum an selbstentwickelten Tools für ESG-Analysen sowie umfassende Erfahrung mit ESG-Investments in allen Anlageklassen. Die ESG-Philosophie ist seit über 25 Jahren fester Bestandteil des Anlageprozesses, der Entscheidungen und der Produktpalette von ASI, da das Unternehmen davon überzeugt ist, dass es mit diesem Ansatz langfristig die besten risikobereinigten Erträge für seine Kunden erzielt. (ASI/mc/ps)

Über die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank

Die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) ist eine multilaterale Entwicklungsbank mit der Mission, die soziale und wirtschaftliche Entwicklung Asiens zu fördern. Unsere Bank hat ihren Sitz in Peking und begann die Geschäftstätigkeit im Januar 2016. Seitdem ist die Zahl ihrer zugelassenen Mitglieder weltweit auf 97 gestiegen. Durch Investitionen in nachhaltige Infrastruktur und andere verarbeitende Sektoren in Asien und anderen Regionen sorgen wir dafür, Menschen, Dienstleistungen und Märkte besser miteinander zu verbinden. Langfristig verbessern sich dadurch die Lebensbedingungen und Zukunftsperspektiven von Milliarden Menschen.

Über Aberdeen Standard Investments

Aberdeen Standard Investments ist als führender globaler Vermögensverwalter bestrebt, Anleger rund um den Globus dabei zu unterstützen, ihre gewünschten Anlageziele zu erreichen und ihren finanziellen Horizont zu erweitern.

Wir bieten Expertise über eine breite Palette an Märkten, Anlageklassen und Anlageansätzen hinweg. Wir beschäftigen rund 1.000 engagierte Anlageexperten weltweit, in unmittelbarer Nähe zu unseren Kunden und den Märkten, an denen wir engagiert sind. Zudem arbeiten 500 Kundenspezialisten eng mit Anlegern und Beratern zusammen, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und erstklassige Anlagelösungen zu bieten.

Per 30.12.2018 verwalten wir im Namen von Regierungen, Pensionskassen, Versicherern, Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen und Einzelpersonen aus 80 Ländern ein Vermögen von CHF 634 Mrd.

Unter der Marke Aberdeen Standard Investments ist das Anlagegeschäft von Aberdeen Asset Management und Standard Life Investments zusammengefasst.

