Krypto-Ausbildung im Takt des Marktes: CCFE erweitert seinen Lehrgang um ein flexibles Format

Zürich – Der Certified Crypto Finance Expert (CCFE), einer der führenden Krypto-Lehrgänge der Schweiz, ergänzt sein bewährtes Ausbildungsangebot um ein zeitgemässes, individuelles Format. Finanzfachleute können den Lehrgang weiterhin kompakt in drei aufeinanderfolgenden Tagen absolvieren. Neu lässt er sich auch modular nach eigenem Bedarf zusammenstellen.

Tokenisierung, Stablecoins, neue regulatorische Vorgaben und der Einsatz von künstlicher Intelligenz verändern den Finanzplatz schneller als je zuvor. Banken, Vermögensverwalter und Treuhänder brauchen Mitarbeitende, die diese Themen nicht nur verstehen, sondern sicher anwenden: in der Beratung, im Portfolio-Management, im Risikomanagement, in der Compliance oder bei strategischen Entscheiden.

Genau hier setzt CCFE an. Der Unterricht findet bewusst vor Ort in Zürich statt, im direkten Austausch mit Referenten aus Praxis, Recht und Wissenschaft. Neben dem Kernlehrgang vertiefen spezialisierte Deep Dives die gefragtesten Themen: Tokenization & Stablecoins, Compliance, Crypto & AI sowie Wealth & Asset Management. Die Inhalte werden laufend an Markt und Regulierung angepasst.

«Der Kryptomarkt wartet nicht auf Lehrpläne. Deshalb entwickeln wir unsere Inhalte im gleichen Tempo weiter wie die Branche selbst.» Rino Borini, Co-Founder von CCFE (CCFE/nc/hfu)

Alle Details zum neuen Angebot: ccfe.ch/deep-dive